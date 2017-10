Pepe Imaz: Otkako sam u timu Novak je uradio stvari koje pre nije

"Počelo je sve profesionalno, ali se proširilo i na privatnom nivou. To ga je promenilo iznutra i spolja. Učinilo ga je da se oseća bolje. Ima više poštovanja prema ostalima, nije pohlepan, već darežljiv. Promenio je mnogo i odnos prema sebi, ima mnogo više poštovanja i prihvata sve što se dešava oko njega", otkriva španski guru

Amor&Paz. U prevodu - ljubav i mir. Mantra kojom se vodi spiritualni guru Pepe Imaz godinama unazad zaštitni je znak Novaka Đokovića.

Povezanost španskog, narodski rečeno, životnog trenera i najboljeg srpskog tenisera umnogome se poklopio sa Đokovićevim igračkim padom. Zbog čega je mnogo onih koji sumnjaju da je baš Imaz krivac za sve što se miljeniku nacije dešava poslednjih godina - od pada na ATP listi, preko rasturanja proverenog stručnog štaba, svađe sa Borisom Bekerom...

I dok je sve više istomišljenika sa takvim stavom, Imaz tvrdi upravo suprotno - da je Novak Đoković neke od najboljih rezultata u karijeri zabeležio upravo otkako je on u stručnom štabu. To je sve izneo u opširnom intervjuu za španski AS, od čega izdvajamo deo posvećen upravo Đokoviću.

"Počelo je sve profesionalno, ali se proširilo i na privatnom nivou. To ga je promenilo iznutra i spolja. Učinilo ga je da se oseća bolje. Ima više poštovanja prema ostalima, nije pohlepan, već darežljiv. Promenio je mnogo i odnos prema sebi, ima mnogo više poštovanja i prihvata sve što se dešava oko njega. Sve to ga je učinilo sveukupno zadovoljnim, zbog čega stvari radi sa mnogo više harmonije. S takvim razmišljanjem, sve što radiš čini da se osećaš dobro zbog sebe", otvoreno će Imaz.

Suprotno mišljenju dela javnosti, Imaz podseća kakve je rezultate napravio Đoković otkako je i on tu.

"Kada smo krenuli na zajednički put, on je nastavio da pobeđuje i postigao neke stvari koje ranije nije. Na primer, osvojio je Rolan Garos. Postao je smireniji, a kada njegovo telo nije moglo da pruži više, usled akumuliranog umora iz turnira, sa Olimpijskih igara... Njegove igre počele su da padaju, kao i rezultati".

Imaz je čak otkrio kako je sve to preživeo nekada prvi teniser sveta.

"Razlika u odnosu na neka prethodna vremena jeste to što je živeo tako što je prihvatio sve što se dešava. Mnogi misle: 'Mnogo ljubavi i gubitaka'. Ali, ne. Jer, on je pobeđivao godinama unazad. Sada prihvata situaciju, uči i razume sve što se dešava. Devet godina bez prestanka igra, od decembra do novembra, bez povreda koje bi mu dale odmor. To je teško. Sada je povređen, može da odmori, što će mu dati i na svežini", kaže Španac i nastavlja:

"Oseća se vrlo dobro, prošlo ga je. Vrlo je objektivan, budan, otvoren da uči nove stvari, nije opsednut. Vrlo čisto razmišlja".

A onda i o tome - kako su se Imaz i Đoković pronašli...

"Sve je počelo pre sedam godina, kada je Novakov brat Marko imao problem s depresijom na Fjučersu u Grčkoj. On i Karlos Gomez Erera su delili sobu, a onda mu je Karlos rekao za mene", kaže Imaz, da bi onda bilo objašnjeno da je Marko otputovao u Marbelju kod Pepea, gde ga je guru izlečio od depresije u svojoj školi.

"Novak je želeo da sazna šta je to pomoglo njegovom bratu. Tako smo uspostavili kontakt, počeli da putujemo jedni kod drugih. Bilo je lepo", kaže Imaz.

