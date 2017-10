Piksi: Što se mene tiče, mi smo već u Rusiji!

Legendarni fudbaler nema dilemu

Veličina slova A A A

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Beča)

Standardne su to floskule. Ništa nije gotovo dok se i matematički ne završi. Moramo da damo maksimum. I sve ostale uobičajene fraze koje prate ovakve utakmice. Ali oni najveći ne moraju da paze o "političkoj korektnosti". A Dragan Stojković je među najvećima koje je Srbija imala. Ako ne i najveći. I zato na pitanje šta očekuje od utakmice između reprezentacija Austrije i Srbije odgovara konkretno.

"Ako mene lično pitate, mi smo već u Rusiji!", kategorički će legendarni Piksi u kratkom razgovoru sa srpskim izveštačima iz Beča.

"Sa ove pozicije to mogu da kažem, sa neke druge naravno ne bih. Ali sami odlučujemo o svojoj sudbini, imaćemo podršku sa tribina, evo i ja sam tu, prvi put ga ih gledam uživo, jer ranije nisam mogao zbog obaveza u Kini. Obavili smo ogroman posao u Dablinu kad smo pobedili Irsku. Velika je to pobeda bila, ona je ta koja ti pruža sve ovo sada".

6751: AUSTRIJA - SRBIJA, 1 (4,10), X (3,40), 2 (1,95)

Dakle, dileme nema?

"Samo moramo da sve ovo overimo u matematičkom smislu i da nas obaveste da smo u Rusiji. Ova ekipa ide na Mundijal sigurno. Da li sutra ili za nekoliko dana to je i najmanje važno".

(FOTO: MN Press)