Platio ga 105.000.000 evra, pa sada tvrdi: On je najbolji na svetu!

Portugalac pun pohvala za svog pulena

Menadžer Mančester junajteda Žoze Murinjo tvrdi da je Pol Pogba u ovom trenutku najbolji vezista na svetu, ali očekuje da će sledeće sezone biti još bolji nego što je sada.

Francuz je prošao kroz težak period adaptacije na Premijer ligu i sada ostavlja znatno konkretniji utisak.

"Premijer liga je veoma teška. Igraš tri-četiri godine u Italiji i onda dođeš do Premijer lige gde je sve potpuno drugačije. On je dobar, radi više nego dobro. Njegov napredak je očigledan. Već mogu da zamislim - sledeća Polova sezona će biti vrhunska", rekao je Murinjo za francusku televiziju SFR.

Pol Pogba je na izboru za Zlatnu loptu završio na 14. poziciji.

"U ovom trenutku, ako nisi golgeter ne možeš da osvojiš Zlatnu loptu. Ali, ako se bude promenila percepcija onda Pol može da pobedi, jer on nije strelac. On je vezista koji će postizati sve više golova, jer mislim da ima dobree predispozicije da bude tako. Po mom mišljenju, on je u ovom trenutku najbolji na svetu. Mlad je i može da se unapredi", rekao je Murinjo.

(FOTO: Action images)