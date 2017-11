Plavo-beli ne umiru lako

KPR golovima u sudijskoj nadoknadi uspeo da spase čast pred svojim navijačima i odigra nerešeno u derbiju Zapadnog Londona sa Brentfordom - 2:2

Kakvo finale 19. kola Čempionšipa! Nakon vođstva od 2:0 na gostovanju Brentforda Kvins Park Rendžersima sve do trećeg minuta sudijske usledilo je ono što čini se niko na stadionu Loftus Roud nije očekivao.

Derbi Zapadnog Londona je završen u velikom stilu i kako tradicija nalaže, podelom bidova. Sve do tposlednjih minuta delovalo je kao da je fantastočni Danac Vibe Lase bityi heroj susreta sa dva pogotka, u 52. i 81. minutu, ali je onda sve srušeno u samo dva minuta. Prvo je Met Smit u trećem minutu sudijske nadoknade vremena doneo prvi gol svom timu, da bi samo dva minuta docnije Luk Friman postavio konačnih 2:2 za veliko slavlje domaćeg tima i navijača. Pokušali su Rendžersi da dođu i do celog plena, ali im se nije dalo. To je ujedno bio i četvrti meč koji je u ovom kolu Čempionšipa završen bez pobednika.

Susretom između Kvins Park Rendžersa i Brentforda završeno je 19. kolo Čempionšipa. I dok Premijerligaši igraju u utorak i sredu vanredno kolo, Čempionšip nastavlja po starom tako da 20. runda ide od petka.

ENGLESKA 2 - 19. KOLO:

Subota:Barnsli - Lids 0:2 (0:2)

/Saiz 23, Alijoski 45+3/

Aston Vila - Ipsvič 2:0 (1:0)

/Adomah 36, 66/

Barton - Sanderlend 0:2 (0:0)

/Von 84, Hanimen 88/

Fulam - Milvol 1:0 (1:0)

/Norvud 45+1pen/

Hal - Bristol Siti 2:3 (1:0)

/Kembel 33, Bouven 62 - Flint 68, Rid 80/

Midlzbro - Derbi 0:3 (0:1)

/Vidra 13, 47, 63/

Norič - Preston 1:1 (1:0)

/Medison 34 - Barkhujzen 70/

Reding - Šefild Venzdej 0:0

Vulverhempton - Bolton 5:1 (2:0)

/Boli 13, Bonatini 25, Kavaleiro 61pen, 83, Žota 87 - Bakli 75/

Šefild Junajted - Birmingem 1:1 (0:1)

/Klark 71 - Boga 38/

Nedelja:

Notingem Forest - Kardif 0:2 (0:2)

/Hojlet 24, Vord 38/

Ponedeljak:

KPR - Brentford 2:2 (0:0)

/Lase 52, 81- Smit 90+3, Friman 90+5/

