Plavšić za MOZZART Sport: Vreme je za sledeći korak u karijeri

"Voleo bih čitav život da igram za Zvezdu, ali..."

(Od specijalnog izveštača iz Poljske)

Sršan Plavšić, poznat i pod nadimkom Atomski mrav, bio je baš atomsko punjenje energijom za reprezentaciju Srbije u porazu od Portugalije (0:2). Ušao je u drugom poluvremenu i napravio mnogo dobrih poteza. Borio se, kao i njegovi saigrači, ali jednostavno nije išlo.

Dok se on bori u dresu Orlića, za njega se već interesuju Sparta iz Praga i Bazel.

"To sam saznao i ja iz novina. Treba sada dok sam ovde da budem koncentrisan na reprezentaciju. A kada se vratim kući videću sa ljudima iz kluba i menadžerom šta i kako. Naravno da mi godi pažnja, vreme je da napravim sledeći korak u karijeri. Sad videćemo koji klub će to biti. Nadam se da ću izabrati najbolju sredinu koja meni ogovara", rekao je Plavšić za MOZZART Sport.

Jesi li razmišljao o nekoj ligi? Da ti se neka lično dopada?

"Ne znam. Neću sada da govorim. Videću kada se prvenstvo završi".

Definitivno si spreman za naredni korak?

"Spreman sam. Bilo je priče da idem i zimus. Nisam otišao. Tako da sam ostao u Zvezdi. Voleo bih da budem čitav život u Zvezdi, ali znamo svi da svi igrači iz Srbije moraju da gledaju da napreduju. U Srbiji mlad fudbaler ne može da igra čitav život - mora da napravi korak napred u karijeri. To je svakako inostranstvo. Videćemo koji je klub za mene", rekao nam je Plavšić.

Naravno, dao je i svoj komentar meča protiv Portugalaca. Prvi u grupi B Evropsko prvenstva koje se odigrava u Poljskoj.

Saglasan je Plavšić sa saigračima i selektorom da je problem bio u slaboj realizaciji šansi.

"Videli smo i mi da su i oni od krvi i mesa kao i mi. Mislim da prvo poluvreme nije bilo baš najbolje. Mi smo imali dve prilike, ali smo primili gol. U drugom poluvremenu smo stvorili dosta dobrih prilika koje smo morali da iskoristimo. To nismo uradili i moramo da se okrenemo Makedoniji. Moja uloga je bila da malo razbudim ekipu. Dobro je izgledalo u tim momentima, ali nam je falilo koncentracije. Trebalo je mirnije da realizujemo te šanse", zaključio je Plavšić.

