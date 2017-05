Počela Monćijeva era! Toti ide u penziju, ovo su Romini planovi za prekid Juventusove dominacije

Najbolji sportski direktor na svetu je predstavljen u Romi. Ovo su njegove ambicije i razmišljanja...

Romi se u finišu lomi sezona, ostala su još četiri kola pre kraja, a Napoli joj duva za vratom u borbi za direktan plasman u Ligu šampiona. Da stvari budu gore, Vučicu u naredna dva kola očekuju derbiji protiv Milana i Juventusa.

Ali i važnost finiša sezone je pala u senku najvećeg Rominog pojačanja za narednu sezonu - Monćija!

Španski transfer guru koji je prethodnih godina od Sevilje napravio čudo, kojeg su želeli i velikani poput Reala, Barse, Bajerna, engleskih bogataša i kojeg mnogi smatraju najboljim sportskim direktorom na svetu je danas zavnično predstavljen kao prvi operativac Vučice.

„Ne smatram sebe najboljim sportskim direktorom na svetu. Smatram se srećnim zbog karijere koju sam napravio uz dosta uloženog vremena i truda. Imao sam druge opcije i druge ponude, bilo mi je teško da napustim Sevilju, ali sam imao jasnu ideju kada sam izabrao Romu jer ovde ima ogromnog kapaciteta za napredak. I ne počinjite sa pričama da krećemo od nule, jer su i Sabatini, i Masara posle njega uradili dobar posao. Znam da ću ovde imati priliku da budem ono što jesam“, rekao je Monći na prvoj konefernciji za medije kao sportski direktor Rome.

I odmah je otkrio nešto što do sada nije imalo zvaničnu potvrdu iz kluba: Frančesko Toti završava karijeru!

„Što se Totija tiče, znam da postoji dogovor između njega i kluba da na kraju sezone završi karijeru. Ovo će biti njegova poslednja sezona na terenu, a posle toga počinje direktorsku karijeru“.

Monći je pun poštovanja za najvećeg u istoriji Rome.

„Frančesko je Roma. Želim da budem blizak sa njim što je više moguće. Želeo bih makar da imam jedan odsto njegovog znanja o klubu“.

Objasnio je i situaciju sa drugom legendom kluba - Danijeleom de Rosijem. Njemu ističe ugovor, a želi ga Inter...

„Želja i interes dve strane u pregovorima su recipročne. Želimo da nastavimo saradnju i morali bismo da budemo baš nesprerni pa da ne postignemo dogovor sa njim. On je fantastičan momak“.

Od Monćija se očekuje da popravi transfer politiku Rome, koja je bila ispod očekivanja prethodnih godina i da pravi pogotke kao što je to radio u Sevilji. Što neće biti lak zadatak jer Roma nije u najboljoj finansijskoj situaciji i moraće da proda neke bitne igrače...

„U Sevilji smo uspevali da pravimo sportske uspehe i da nam klupski računi budu u dobrom stanju. Iz godine u godinu smo nalazili rešenje za teške finansijske situacije. Ovde sam došao da beležim uspehe. Ako postoji strah od prodaje igrača, ne treba da ga bude. Nije problem prodati igrača, problem je kupiti dobrog igrača i uklopiti ga. Uradiću sve što je u mojoj mogućnosti da napravimo uspeh. Pa ne mislite valjda da sam napustio sopstvenu kuću da bih došao i doćiveo neuspeh? Sada bi trebalo da kažem kako postoje igrači koji nisu na prodaju. Klupski čelnici vole to da govore... Ali ne želim nikome da bacam prašinu u oči, ne postoje igrači koji nemaju cenu. Postoje manje i više bitni igrači. Ali želim da razjasnim jednu stvar: Nismo pod pritiskom da prodajemo igrače! Ne moramo to da radimo... Ali, naravno da ćemo sasušati sve ponude koje dođu i analiziraćemo ih“.

Već godinama Roma ne uspeva da pariria Juventusu...

„Poznajem Juventusove kvalitete, ali sam po prirodi ambiciozan čovek. Ne želim da prodajem maglu, ovde sam da bi smanjili razliku u odnosu na Juventus. To nije lako, ali nije ni nemoguće. Postoje mesta u našem timu koja moraju da se popune“.

Sa Lućanom Spaletijem na klupi ili ne?

„Otkriću vam jednu tajnu. Prvi put kada sam dobio poziv da dođem u Romu, razmišljao sam o plusevima i minusima selidbe iz Sevilje u Romu. Među pluseve sam ubrojao rad sa Spaletijem o kojem imam jako dobro mišljenje i učiniću sve da ga zadržimo“.

Monći je poznat po pogocima sa dovođenjem maldih i talentovanih igrača.

„Volim mlade fudbalere i volim da ih kupujem. Ali to nije jedini uslov. Želim igrače koji su dobri i koji su gladni uspeha. Godine nisu bitne. Ne interesuje me da li igrač ima 19 ili 29 godina ako ima ono što je nama potrebno. Kesi je odličan igrač kojeg pratimo neko vreme i o kojem sam prilično upoznat. Ali on je samo jedna od opcija“.

(FOTO: Action images)