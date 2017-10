Počelo je! Serhio, mirno se oporavljaj, tu je Luka da pravi čuda (VIDEO)

Srećan početak Evrolige svima koji slave! Više od pet meseci čekali smo da se ponovo začuje škripa patika i taj fini zvuk prolaska lopte kroz obruč, a sada je čekanju došao kraj. I odmah na početku videli smo pravu evroligašku poslasticu - Efes je imao šansu da okrene rezultat i uzme meru Realu u svom Sinan Erdem Domu, ali je naišao na slovenačko čudo od deteta! Luka Dončić je na mestu gde se okitio evropskom titulom sa Zmajčekima odigrao još jednu vrhunsku partiju i vodio Real do pobede rezultatom 88:74 (28:19, 17:17, 20:17, 26:18).

Posle svega što smo videli u dva sata kvalitetnog programa u Istanbulu, Serhio Ljulj ne mora da razmišlja o tome da mora što pre da se vrati na parket, jer je tu Luka da pravi čuda! Taman kada pomislite da ovaj golobradi momak ne može više da oduševi - on uradi nešto više! U trenucima kada je Efes pritisnuo madridskog giganta i preko Rikija Leda ga saterao u ćošak, Luka je izvukao veliki šut za tri poena, onda i poluhorog uz faul i dodatno slobodno bacanje, a onda i fantastičnu asistenciju za trojku Entonija Rendolfa, čime je Real odveo na sigurno odstojanje i učinio da Efes ostane bez šanse za pobedu.

Luka Doncic behind-the-back step-back 3 to beat the Q1 buzzer, then a behind-the-back dribble to elbow J (video clips via @MovistarBasket) pic.twitter.com/4IHh4oB806