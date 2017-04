Počinje četvrtfinale Evrolige - velesila iz Moskve čeka tim zvani - hrabrost!

U ovoj četvrtfinalnoj seriji glavno pitanje je - koliko Baskonija može protiv tima koji želi da zadrži šampionsku krunu bar još godinu dana?

Čekanju je došao kraj. Najboljih osam timova Evrope dobilo je kratak predah od iscrpljujućih obaveza u trideset strašnih rundi, sada je na red došlo četvrtfinale Evrolige. Ovde uspevaju samo najbolji, najjači, najsmireniji, najiskusniji... Jedna greška dovoljna je da ispadneš iz igre.

Real Madrid, moskovski CSKA, Olimpijakos, Panatinaikos, Fenerbahče, Anadolu Efes, Baskonija i Darušafaka. Termini su utorak i sreda, a format dobro poznat: 2-2-1.

Na parket prvo će istrčati aktuelni šampion i izazivač iz Baskije (19.00, TV Sportklub), dok će drugi susret biti odigran već u četvrtak, u istom terminu.

Samo letimični pogled na rezultate vladajućeg šampiona Evrope u svojoj Megasport areni tokom poslednjih bezmalo četrnaest meseci, CSKA je pretrpeo samo jedan poraz! Bilo je to poslednjih dana 2016. godine, kada je Fenerbahče slavio nakon produžetka. Pritom, ubeležio je čak 42 pobede! Takvim rezultatom teško da može da se pohvali još neki evropski klub u ovom trenutku.

Ali to je velesila zvana CSKA Moskva.

U goste dolazi ekipa koja je imala odličan početak sezone, ali je sredinom takmičarske godine upala u krizu, koja je čak zapretila i eliminacijom iz trke za četvrtfinale. Ipak, dobra reakcija pulena Sita Alonsa uzrokovalo je da Baskonija zaigra najbolje upravo onda kada je bilo najvažnije. Tako su Baski pribeležili i tri najvažnija evropska skalpa, vredna plasmana u TOP 8 - protiv Fenerbahčea u Istanbulu, potom nad CSKA u Vitoriji i na gostovanju Bambergu. Kasniji porazi od Panatinaikosa, odnosno Žalgirisa samo su odredili sa koje pozicije će Baskonija započeti doigravanje. Doduše, izvukla je možda i najtežeg protivnika.

U ovoj četvrtfinalnoj seriji glavno pitanje je - koliko Baskonija može protiv tima koji želi da zadrži šampionsku krunu bar još godinu dana?

Na bojištu u Moskvi - šanse su gotovo u domenu teorije. Baskonija za pobedu u Megasport Areni ne zna punih dvanaest godina! Odnosno - deset utakmica zaredom. Ono što je odmah upadljivo jeste da su utakmice ovih rivala prilično efikasne u ruskoj prestonici. Poslednjih šest susreta završeno je sa preko 158 poena, a čak pet puta ukupan zbir išao je i na preko 168 koševa. Dok je poslednji okršaj doneo neverovatnih 196 koševa. Za kraj - Baskonija je na poslednja dva evropska gostovanja ubacivala preko 96 koševa. S tim što su rivali bili Galatasaraj i Bamberg. Baskonija je van svog terena ove sezone imala prosek od čak 83 ubačenih koševa, po čemu se nalazi na drugoj poziciji u celom takmičenju.

Upravo zato Baski svoju trunku nade treba da traže na domaćem terenu, u dvorani Fernando Buesa. Gde su znali neretko da pobede CSKA. U poslednja dva okršaja, odnosno tri puta u poslednje četiri godine.

Obe ekipe vole brzu košarku, ali se oslanjaju na drugačije sisteme. CSKA poseduje raznovrsna oružja u arsenalu kojim razbija protivnike i za to nam nije potrebna statistika koja ovu činjenicu potvrđuje. A ona kaže da CSKA ima najbolju ofanzivu liniju u Evroligi, s prosekom od 87 poena, uprkos tome što po utakmici gubi čak 17 lopti. S druge strane, Baskonija se uzda u strašan ofanzivni skok, kojim često dolazi do druge, pa čak i treće šanse u jednom napadu. Ali i na brzinu i polivalentnost Šejna Larkina, koji odlično i brzo penetrira kroz protivničke odbrambene linije, a podjednako je dobar asistent, kao i skorer.

Na papiru, sve će zavisiti od duela najboljeg i bekovskog tandema koji najviše obećava. Na jednoj strani Miloš Teodosić i Nando de Kolo, na drugoj Šejn Larkin i Rodrig Bobua. S tim što će se dosta pažnje obraćati i na centarski dvoboj Kajl Hajns - Johanes Vojgtman, što će predstavljati sudar odbrambene sile protiv rivala visoke košarkaške inteligencije.

Ipak, sveukupno gledano, CSKA poseduje daleko širi i jači spektar opcija od Baskonije. Gosti imaju Adama Hangu, koji voli da radi pomalo od svega, Kim Tili bi trebalo da donese čvrstinu u skoku, Tornike Šengelije bi mogao da bude džoker ukoliko se bude snašao protiv Andreja Voronceviča, dok bi Jaka Blažič mogao da ima više defanzivnih zadataka, zavisno od situacije. Moskovska armija ima snažan odbrambeni zid u reketu u vidu tandema Hajns - Hrijapa, Aron Džekson i Kori Higins su takođe dobri defanzivci, koji se ne libe da zatrpaju koš rivala iz drugog plana. Tačnije, kada je fokus odbrana na Teodosiću i De Kolou.

Kada ni to nije dovoljno, trener Dimitris Itudis uvek ima na raspolaganju Voronceviča, koji zna dosta da promaši, ali i da "ubode" baš kada je potrebno. Te Nikitu Kurbanova, čiji su kvaliteti neretko dolazili do izražaja u ofanzivnoj polovini i to baš kada ostatak ekipe zastane, pa i Džejmsa Ogastina, koji tek na momente ume da bljesne.

Posmatrajući sveukupnu sliku, CSKA ima sve predispozicije da overi kartu za Istanbul. Ipak, Baskonija može da namuči vladajućeg šampiona na svom terenu. Prvo - čistom emocijom, jer ekipu nosi vrlo zanimljiva publika Fernando Buesa dvorane. Drugo - činjenicom da je tim prilično izbalansiran kvalitetom na svim pozicijama i to često ume da bude prevaga na tasu. Baskonija nema šta da izgubi, dok bi za ljude unutar CSKA sve osim odbrane titule bio neuspeh.

Mada ne bi bilo čudno da serija ode u pet utakmica, verujemo da će Armija završiti posao u četiri meča. Odnosno, da Baskonija neće imati snage da se izbori sa svim problemima na suprotnoj strani dva puta zaredom.

EVROLIGA - ČETVRTFINALE, PRVI MEČEVI

Utorak

19.00 CSKA Moskva - Baskonija

20.00 Panatinaikos - Fenerbahče

Sreda

20.00 Olimpijakos - Anadolu Efes

21.00 Real Madrid - Darušafaka

Napomena - drugi mečevi igraju se u istim terminima, dva dana posle prvih susreta

