Počinje El Klasiko na pijaci: Razlog je Brazilac od 50.000.000 evra

Posle Barselone, uključio se i Real Madrid

Kada se u Brazilu pojavi igrač plemenitog kova sa šansama da izraste u svetsku zvezdu, sasvim normalna je stvar da se za njega odmah zainteresuju Barselona i Real Madrid. Poslednji veliki El Klasiko na fudbalskoj pijaci smo imali kada je Barsa preotela Nejmara ispred nosa Reala, a sada se sprema obrnuta situacija...

Španski giganti su zainteresovani za brazilskog vezistu Artura iz Gremija. Momak ima 21 godinu, igra na poziciji ofanzivnog veziste, a postao je i reprezentativac Brazila. Uz napadača Luana, fenomenalni Artur je bio najzaslužniji za titulu Gremija u Kopa Libertadores. Trofej šampiona Južne Amerike je omogućio klubu iz Porto Alegrea da igra na SP za klubove gde će sutra u finalu odmeriti snage baš sa Real Madridom.

Real se naknadno uključio u trku za Artura, popto je Barselona prva bacila udicu. Artur se pre dve nedelje sastao sa Barselonim direktorom Robertom Fernandezom i čak se fotografisao u dresu katalonskog kluba. Tada je u društvu njih dvojice bio i Barsin skaut Andre Kari, ključni čovek u Nejmarovom transferu od pre nekoliko godina kada je Brazilac umesto Reala izabrao Katalonce. Čim je fotografija procurila u javnost, Gremio je najavio da će se žaliti FIFA jer je Barselona neovlašćeno kontaktirala igrača...

Potom je Gremio preko menandžerskih kanala ponudio igrača Realu i dobio sigtnal iz Madrida da je Kraljevski klub zainteresovan za Artura. Gremio je dobio idealan scenario: Dva najveća španska kluba su zainteresovana za njegovog igrača, što znači da će cena biti visoka... Brazilski klub se nada da će uspeti da izvuče 50.000.000 evra za svoju „zlatnu koku“. Toliko iznosi otkupna klauzula, a ta cena nije probem za Real i Barsa ako zaista procene da je Artur vrhunski materijal. Uostalom, Real je već za 45.000.000 evra prošlog leta kaparisao Flamengovog tinejdžera Vinisijusa Žuniora, a prethodnih godina je iz Brazila dovodio najveće prospekte poput Kazemira i Lukasa Lime.

Sportski direktor brazilskog kluba Andre Zanota je rekao da bi svi u Gremiju voleli da Artur ostane do 2020. godine, ali da to iz ekonomskih razloga nije realno. Nadaju se da bi igrač mogao da ostane makar do leta kao pozajmljen ako ga Barsa ili Real kupe već u januaru.

