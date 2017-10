Počinje Evroliga - kandidati za titulu, moguće prijatno i neprijatno iznenađenje

I gde je tu Crvena zvezda?

Veličina slova A A A

Isti format, isti sistem, isti cilj i tri nova imena u elitnom društvu... Evroliga ponovo kuca na vrata svih iskrenih košarkaških poklonika! Fenerbahče u sezonu ulazi sa namerom da odbrani šampionski pehar i postane tek treći klub u ovom veku posle Makabija (2004, 2005) i Olimpijakosu (2012, 2013) kojem je tako nešto pošlo za rukom. Na putu će se i ovog puta naći Crvena zvezda, Efes, milanska Olimpija, Baskonija, Bamberg, moskovski CSKA, Barselona, Makabi Tel Aviv, Olimpijakos, Panatinaikos, madridski Real, Žalgiris i Unikaha, Valensija i Himki kao povratnici u najjače klupsko takmičenje na Starom kontinentu.

Posle dugih priprema za novu sezonu, brojnih promena u redovima svih učesnika Evrolige, jasno se nameće nekoliko pitanja.

KO SU KANDIDATI ZA TITULU?

Bez sumnje i ove sezone - CSKA Moskva i Fenerbahče. Svi ostali mogu, a i ne moraju da budu na završnom turniru u Beogradu.

Branilac šampionskog pehara jeste ostao bez Bogdana Bogdanovića i Ekpea Juda kao jako važni šrafovi u sistemu Željka Obradovića, otišao je i Pero Antić, ali su dovedena strašna pojačanja! Nikolo Meli i Džejson Tompson kao zamene za Juda, a Marko Gudurić i Bredli Vonamejker da popune Bogdanovo mesto. Tu je i miljenik turske publike Sinan Guler, koji bi svojim iskustvom trebalo da pogura tim napred u defanzivnom i organizacionom smislu. Dalja analiza i nije potrebna, jer kada zadržite Veselog, Slukasa, Diksona, Datomea, Kalinića i njima dodate pomenuta imena - sve manje od borbe za titulu bilo bi ravno šoku.

Fenerbahče osvaja Evroligu - kvota 3,90

Armejci se nalaze u godini velikih izazova. Vreme Miloša Teodosića je iza kluba, evroligaška titula nije odbranjena. Doveden je Serhio Rodrigez i on je među retkima koji zaista mogu da uđu u Teodosićeve cipele i odmeni ga na pravi način. Ali pred iskusnim Špancem je vreme ponovnog dokazivanja u evropskoj košarci.

CSKA prvak Evrope - kvota 4,10

A zajedno sa Nandom de Koloom moraće da odvede CSKA najmanje do finala. Dobra stvar za tim je ta što je Dimitris Itudis malo osvežio sastav - Vil Klajburn bi trebalo da bude opcija više u napadu, Leo Vesterman će biti Rodrigezova zamena, dok bi Otelo Hanter trebalo da unese dodatnu čvrstinu u reket prvenstveno svojim defanzivnim kvalitetima.

SVE KVOTE ZA OSVAJAČA EVROLIGE

PRIJATNO IZNENAĐENJE?

Mada treba videti i šta će da napravi Barselona, dok su Armani i Valensija kandidati iz senke, prvi pik je - Himki! Gotovo uglas se može čuti mišljenje da bi prošlosezonski finalista VTB lige mogao da napravi pravi bum u elitnom takmičenju. Doveden je Jorgos Barcokas koji je minulog leta ozbiljno zasukao rukave i napravio, bar na papiru, ozbiljan posao. Raščistio je „trulo korenje“ i čini se napravio zdrav sistem. Na raspolaganju će imati napadački potentan sastav, sa odličnom dozom odbrambenog kvaliteta, dok će jedino biti interesantno videti kako će se stvari odvijati u reketu. Ostale pozicije su tip-top.

Himki osvaja Evroligu - kvota 55,00

Aleksej Šved će i dalje biti alfa i omega ekipe i neko oko koga će se vrteti cela igra Himkija, s tim što bi ovog puta trebalo da ima ozbiljnu podršku - Džejms Anderson i Tomas Robinson kao tandem sa zavidnim NBA iskustvom, Tajler Hanikat kao hiperaktivni atleta i interesantnog defanzivca, koji bi zajedno sa Čarlsom Dženkinsom mogao da unese strašnu energiju u tim. Stefan Marković će imati fantastičan izbor saigrača koje bi trebalo da razigrava, Marko Todorović i Malkolm Tomas bi trebalo da drže kontrolu reketa, dok će starosedelac Sergej Monja biti „lepak“ koji bi trebalo da drži ekipu na okupu.

Definitivno ekipa čije bi igre trebalo ispratiti tokom sezone.

NEPRIJATNO IZNENAĐENJE?

Koplja se lome između dva španska kluba - Baskonije i madridskog Reala. Makabi ne možemo da svrstamo u ovu grupu jer Ponos Izraela odavno ne liči na sebe iz najslavnijih dana.

Klub iz Vitorije je ovog leta ostao bez praktično svih najvažnijih igrača - Adama Hange, Kima Tilija, Šejna Larkina, Jake Blažiča, Čejsa Badindžera... Jesu dovedena zanimljiva imena poput Džejsona Grejndžera, Marselinja Uertasa, Meta Dženinga i Janisa Time, ostali su Toko Šengelija i Johanes Vojtman, tu je i trenerski početnik i prekaljeni as Pablo Priđoni. Ali, u ovom trenutku Baskonija ne izgleda kao tim koji ima dobar balans između startne petorke i zamena na klupi. Nekoliko „mački u džaku“, plus trener koji je tek na prvoj stanici u karijeri... Sve bi to moglo ozbiljno da zatalasa Baskoniju ove sezone.

Real Madrid je ovog leta napravio tek minimalne korekcije. Dovedeni su Ognjen Kuzmić i Fabijen Kozer, dok je Čejs Rendl prinudno rešenje posle teške povrede Serhija Ljulja. I baš tu leži veliki problem. Ljulj je držao sve konce u svojim rukama godinama unazad, to mesto trebalo bi da popuni atraktivni Fakundo Kampaco, s tim da je razlika u kvalitetu jasna i očigledna. Biće tu Luka Dončić da stiče ozbiljno iskustvo u godini kada ga čeka i izlazak na draft, verovatno i selidba u NBA, ali će Ljuljov izostanak biti teško nadoknađen. Problem bi mogla da predstavlja i starost ekipe (Rejes, Rudi, Kerol, Ajon...) ponajviše zbog ritma utakmica na oba fronta.

GDE JE TU CRVENA ZVEZDA?

Crvena zvezda se posle možda i najbolje evroligaške sezone u klupskoj istoriji suočava sa nikad težim i većim izazovom. Potpuno renoviran tim, mladi trener bez ikakvog evropskog iskustva, a na teret igračima biće i želja mnogobrojne publike da se klub plasira na završni turnir... Ipak, realnost je drugačija. Ovaj mladi tim trebalo bi sve misli da baci na Jadransku ligu i odbranu titule, a da Evroliga posluži kao učionica za kaljenje i sticanje iskustva. Ne treba se „gađati“ brojkama i predviđati koliki su Zvezdini limiti, jer se i prošlog oktobra predviđao neslavan izlazak u Evropu, pa je na kraju četvrtfinale izmaklo, narodski rečeno, za dlaku.

Zvezda osvaja Evroligu - kvota 100

Ove sezone treba biti realniji i istaći da će svaka pobeda nositi dodatni podstrek da se ide što dalje, a poraz iskustvo za dalji razvoj. Bilo kako, Crvena zvezda se nalazi pred nikad većim izazovom.

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak:

19.00: (1,07) CSKA Moskva (25,00) Olimpija Milano (8,50)

19.00: (2,85) Anadolu Efes (14,5) Real Madrid (1,50)

20.00: (1,85) Bamberg (14,00) Makabi Tel Aviv (2,10)

20.00: (1,45) Olimpijakos (15,00) Baskonija (3,05)

21.00: (2,55) Unikaha (14,5) Fenerbahče (1,60)

Petak:

19.00: (1,45) Žalgiris (15,00) Crvena zvezda (3,05)

19.00: (1,70) Himki (14,5) Valensija (2,30)

21.00: (1,45) Barselona (15,00) Panatinaikos (3,05)

Piše: Nikola Stojković