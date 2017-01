Poker partija Olimpika i Vest Hema preko Pajeove grbače

Marselj navodno odustao od kupovine…

Veličina slova A A A

Taktički manevar ili tačka sa koje nema povratka? Olimpik iz Marselja navodno je odustao od kupovine Dimitrija Pajea u januarskom prelaznom roku, pošto Vest Hem ne želi ni za jotu da spusti prohteve, odnosno obeštećenje od 30.000.000 funti (nešto manje od 35.000.000 evra).

Međutim, mnogi ovakav potez Francuza tumače kao pokušaj da se Čekićari nateraju na kompormis s obzirom na to da ni londonskom klubu ne odgovara da nastavi da plaća igrača koji ne želi da igra zbog čega poslednjih dana trenira sa mladim timom.

Olimpik stoga smatra da je njegova ponuda od 25.000.000 funti (29.000.000 evra) sasvim fer, dok u Londonu verovatno drže da su baš ljudi sa Velodroma i odgovorni za ovako buntovan nastup Pajea.

Najveće pitanje sada je baš kako će igrač reagovati, jer se oba kluba kockaju preko njegove grbače. Pod uslovom da Olimpikov blef - ako on to zaista i jeste - ne prođe, Paje će biti taj koji će platiti skupu cenu. On je taj koji ide na sve ili ništa. Kao što je i do sada išao zbog čega je odbijao i astronomske ponude iz Kine.

Dobro, ne baš sve ili ništa. Taman i da ostane u Vest Hemovoj nemilosti ipak će mu svake nedelje na račun leći plata od 125.000 funti. Takođe, u septemru je od Vest Hema dobio i 1.000.000 funti, paradoksalno, na osnovu premije za vernost?!

(FOTO: Action Images)