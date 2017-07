Polufinala na tapetu, pardon, na tiketu

Teniski turniri u Hamburgu, Gštadu, Atlanti i Gastadu ulaze u samu završnicu

Pet profi teniskih turnira (tri ATP i dva WTA) koji se ove sedmice održavaju širom sveta, došli su do polufinala. Ako su Vas do sada bunila imena slabije poznatih igrača, sada ćete imati daleko manje problema, jer su uglavnom najbolji došli do kraja. Ali i ako vam ni oni nisu naročito poznati, tu je Mozzart Sport da vam pomogne u izboru parova i igara za klađenje na tenis.

DELBONIS - L. MAJER MUG VIŠE (22,5), KVOTA 1,69

Prvo da bacimo pogled na polufinalne parove prestižnog ATP turnira u Hamburgu. Prvi meč sudara između dva opasna Argentinca, Leonarda Majera i Federika Delbonisa počinje već u podne. Zanimljivo je da je ovo tek drugo odmeravanja trenutno 138, odnosno 81. igrača sveta. Jedini put su se sastali još pre šest godina i slavio je Delbonis. On, naravno i sada ima više šanse za trijumf, ali ne bez problema, tako da ovde treba očekivati tešku borbu sa dosta gemova, eventualno tri seta i barem jednim taj-brejkom, A šta ćete staviti na tiket, odlučite sami.

KOLŠRAJBER - F. MAJER KMB 1&UG> (22,5), KVOTA 2,65

Odmah nakon njih na jedan od najvećih teniskih stadiona na svetu istrčavaju dva Nemca, Filipa Kolšrajber i Florijan Majer. Dva iskusna asa, legende tamošnjeg belog sporta do sada si odigrala četiri međusobna susreta i trenutno vodi Kolšrajber sa 3-1. Iako su njihovi prethodni mečevi relativno brzo završavani, ovaj put očekujemo malo veću borbu i verovatnu pobedu Kolšrajbera.

R. BAUTISTA - FONJINI TS 3, KVOTA 2,29

Iz švajcarskog Gštada izdvajamo drugo polufinale, pre svega zbog imena koja se sastaju, a to su Fabio Fonjini i Roberto Bautista Agut. Italijan vodi sa 4-2 u odmeravanjima sa opasnim Špancem, ali je jasno da je ovde u pitanju egal. Ukoliko Fonjini bude raspoložen može lako do pobede, ali ipak verujemo da je Bautista Agut u maloj prednosti. Ovde zbog kvote 2,29 vredi probati sa tri seta.

IZNER - MILER UG1S 10+, KVOTA 1,21

Zanimljivo će biti i "preko bare", u Atlanti gde takođe predstoje borbe za ulazak u finale. Prvi na teren izlaze Žil Miler i Džon Izner. Pored toga što ovde možemo da očekujemo pregrpšt asova, pošto su u pitanju majstori tog aspekta igre, sa velikom sigurnošću verujemo da će se ozbiljuno "terati". Što se tiče favorita, to je Izner, pre svega zbog domaćih navijača, mada je Luksemburžanin, koji ove sezone igra u životnoj formi pobedio Amerikanca na poslednja dva meča.

EDMUND - HERISON KI 2, KVOTA 2,19

Posle njih u "gradu koka-kole" nastupaju dva mlada asa, domaći Rajan Herison (42. na ATP listi) i Kajl Edmund (45). Biće ovo njihov prvi međusobni meč gde je strašno teško odrediti favorita. Čini se, ipak da se ovde krije lepa prilika za klađenje na Herisona (kvota 2,19). Verujemo da je domaći as u prednosti, i to ne samo zbog navijača, već i zbog tvrde podloge koja više odgovara njegovoj igri.

VOZNIJACKI - MERTENS HS 1 (-1,5), KVOTA 1,80

Po navici, za kraj ove kladilačke šetnje svetom belog sporta ostavljamo i jedan meč sa WTA tura. Ovaj put smo odabrali par Karolin Voznijacki - Eliz Mertens koje se sastaju u polufinalu turnira u švedskom gradu Bastadu. Čuvena danska plavuša ovde je apsolutni favorit protiv Belgijanke koja je u četvrtfinalu na jedvite jade slavila protiv naše Aleksandre Krunić. Očekujemo njenu brzu i efikasnu pobedu i plasman u finale.

(foto: Action Images)