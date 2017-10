Ponosni Donald: To je fudbal i to je Arsenalovo iskustvo

Holanđanin ipak hvali saigrače

Poraz koji boli, ali ne i poraz koji budi one najniže emocije. Jer bez obzira na to što Arsenal večeras nije igrao u najjačem sastavu ipak je to jedan od najboljih klubova najbogatije lige na planeti. Poraz Crvene zvezde posle primljenog gola u 85. minutu nikako se ne može smatrati posebnim neuspehom, a baš takva je i konstatacija kapitena srpskog viceprvaka Mičela Donalda.

"Možemo da budemo ponosni kako je Zvezda večeras odigrala. Razočarani smo što smo izgubili, ali to je fudbal i to je Arsenalovo iskustvo", rekao je holandski vezista.

Podseća da je i Zvezda imala svoje prilike za gol.

"Imali smo ih i to dosta, ali kad ne postigneš gol onda ti se dogodi ovako nešto. Ipak, mislim da ništa još nije odlučeno. Nije ovo ključni poraz, jer je pred nama još dosta mogućnosti".

Za kraj i o crvenom kartonu za Milana Rodića, koji je možda i odlučio pobednika meča.

"Video sam da je (Fransis Kokelan) imao nešto na obrazu, ali ne i konkretnu situaciju. Kažem, to je fudbal", ističe Donald.

