Ponovilo se! Vajsov flešbek na Vinsa Kartera i najčuvenije olimpijsko zakucavanje! (VIDEO)

Jedan od onih trenutaka koji vam suštinski ne znače ništa, ali ćete ih se sećati dok ste živi. Kad na koži osetite da ste upravo prisustvovali stvaranju istorije.

“Zaslužio je to. Nažalost po mene i ja sam na tom snimku. Tad sam naučio da ljudi mogu da skaču“, godinama kasnije je komentarisao Frederik Vajs, 218 centimetara visoki centar reprezentacije Francuske koja je nastupala na Olimpijskim igrama 2000. godine.

Sećate se toga. Svi se toga sećaju. Vins Karter na vrhuncu snage. Kakav je to igrač bio. Mogao je zubima da uhvati i otkine obruč...

Francuzi to zovu: “le dunk de la mort“. Zakucavanje smrti. Karter je bukvalno sahranio Vajsovu košarkašku karijeru. Sve što je uradio za života u tom jednom sekundu je nestalo. Ostao je samo taj jedan momenat. Vajs će zauvek biti ostaćen kao onaj što ga je Karter - preskočio!

"Mislim, ko to radi? Niko dođavola! Majkl Džordan to nije radio. Nije ni Klajd Dreksler. A on to uradi na Olimpijskim igrama", čudo se kasnije legendarni Tim Hardavej u I-Es-Pi-Enovom dokumentarcu snimljenom povodom 15 godina od najčuvenijeg olimpijskog, a možda i generalno košarkaškog zakucavanja.

Znaš da je bilo impresivno kad se o njemu snimi dokumentarac.

"Moj sin je video to zakucavanje. Sad klinci to pronalaze po internetu. Pa me pitaju: ’Ćale, je l si ti video ovo?’. Kažem sine, bio sam tamo!", prepričava Šarif Abdur-Rahim.

Punih 17 godina kasnije Vajs živi u Limožu, vlasik je prodavnice duvana i paba. Karter, vršnjak mu inače, još deli lekcije po NBA ligi. Njegov nebeski skok niko nikad nije ponovio. Sve do danas kada je čuvenu scenu reprizirao Le Manov Di Džej Stivens.

Istina, tokom revijalnog dela ol star utakmice francuskog prvenstva što znači da ne smemo ni da pomislimo da uporedimo ova dva zakucavanja. Ali Vajs je bio tu. I Di Džej Stivens ga je preskočio. Pa i ako je samo razlog da se prisetimo neverovatnog Vinsa Kartera - nama je dovoljno.

Gledali smo to. I malo je bilo trenutaka u istoriji sporta koje bismo uopšte uporedili sa tim oduševljenjem. Naježili smo se i sada.

17 years later @mrvincecarter15 dunked jumping over him, Fred Weis accepted the challenge of DJ Stephens…who dunked jumping over him at the All-Star Games of French Leaguepic.twitter.com/MT9hJi7Spt — Sportando (@Sportando) December 29, 2017

(P.S. Stivens je večeras pobedio na takmičenju za najbolje zakucavanje ol star utakmice prvenstva Francuske. Kao omaž velikom Vinsu Kartera reprizirao je i njegovo čuveno zakucavanje prilikom kojeg je ostao laktom obešen za obruč).

DJ Stephens has just won the French dunk contest with this. Nice! pic.twitter.com/rliG0Fkp31 — Alexander Chernykh (@chernykh) December 29, 2017

