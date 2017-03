Portugalija s Ronaldom - 2:0! Portugalija bez Ronalda - 2:3! (VIDEO)

Veliki preokret Švedske u Funšalu i pobeda nesrećnim autogolom Žoaoa Kansela u poslednjim sekundama utakmice - 3:2

Videla je Madeira svog zlatnog sina Kristijana Ronalda, videla je svoje mezimče kako travnatom površinom paradira s peharom evropskog šampiona, obučen u sveti portugalski dres. Ali, na kraju je Funšal doživeo da vidi i svoje miljenike kako u poslednjim sekundama primaju gol za pobedu Švedske i kako niz vodu bacaju prednost od dva gola - 2:3.

Potpuno nesrećno je Portugalija ostala i bez remija. Žoao Kanselo bio je tragičar u poslednjim sekundama utakmice, jer je usmerio loptu ka svom golu i tako matirao golmana Marafona. Ali, ne treba umanjiti ni činjenicu da se Švedska hrabro borila protiv najboljeg igrača sveta i aktuelnog vladara Evrope i izborila veliki preokret.

Situacija na terenu tokom 90 minuta u Funšalu može najkraće da se opiše na sledeći način - Portugalija s Ronaldom vodi 2:0, a bez njega gubi sa 2:3.

Jasno je - nije Portugalija isti tim sa zvanično najboljim fudbalerom na planeti i bez njega.

Već u 18. minutu Ronaldo je otvorio golgeterski niz, a nastavio ga je Andreas Grankvist poklonom u vidu autogola pred sam kraj prvog poluvremena.

Šveđani su ovu utakmicu dočekali posle ubedljive pobede nad Belorusima, pa im rezultat u ovoj utakmici nije bio od prevelikog značaja. Pokazali su da nisu bez želje došli u goste Portugalcima, dali su gol u 57. minutu preko Klaesona. Samo minut kasnije Ronaldo je izašao s terena, a njegova izmena, Rikardo Kvarežma, bila je spremna i pre nego što je Švedska prepolovila zaostatak.

To je nije bilo sve što su pokazali već su preko istog fudbalera došli do 2:2 i to posle kornera. Ovo je definitvno bila utakmica fudbalera Krasnodara.

A onda se desio trenutak posle kojeg je Funšal zanemeo. Švedska je odlično otvorila kontru i napala po levom boku, a kada se lopta našla u opasnom polju Kanselo je napravio grešku kojom je poklon trijumf rivalu.

PRIJATELJSKI MEČEVI - REZULTATI

Gruzija - Letonija 5:0 (2:0)

/Ananidze 18, 77, Kvilitaja 32, 68, Arabidze 90

Albanija - Bosna i Hercegovina 1:2 (0:2)

/Balaj 69 - Džeko 7 penal, Lulić 43/

Estonija - Hrvatska 3:0 (1:0)

/Luts 1, Vasiljev 81, Zenjov 84/

Makedonija - Belorusija 3:0 (1:0)

/Spirovski 40, Pandev 61, 69/

Rusija - Belgija 3:3 (1:3)

/Vasin 3, Mirančuk 74, Buharov 90+2 - Miraljas 17 penal, Benteke 42, 45/

Holandija - Italija 1:2 (1:2)

/Romanjoli 10ag - Eder 11, Bonući 32/

Portugalija - Švedska 2:3 (2:0)

/Ronaldo 18, Grankvist 34ag - Klaeson 57, 76, Kanselo 93ag/

Austrija - Finska 1:1 (0:0)

/Arnautović 62 - Jensen 76/

Republika Irska - Island 0:1 (0:1)

/Magnuson 21/

Francuska - Španija 0:2 (0:0)

/Silva 68 penal, Deulofeu 77/

(FOTO: Action Images)