Posle 15 godina pada blokada puta Viola - Inter? Ponuda skočila na 35.000.000 plus igrač!

Šta će uraditi Juventus?

Inter još nije doveo nijedno pojačanje u letnjem prelaznom roku. A povezivao se sa “milion” imena. I pregovarao na sve strane… Međutim, kada dođe do situacije da treba da se plati tražena cena, Nerazuri okolišaju, cenjkaju je i odugovlače.

Trener Spaleti insistira na dovođenju nekolicine pojačanja najveće se očekuje na bočnoj strani napada. Inter traži igrača za podršku Ikardiju, pogotovo ako ode Perišić kao što se najavljuje. Di Marijina plata od 11.000.000 evra po sezoni je nepremostiva prepreka, Lukas Moura košta 40.000.000 evra i nije u formi, a Berardi je bliži Romi.

Zato je najveća meta milanskog kluba Federiko Bernardeski iz Fiorentine. Momak kojeg neki čak porede i sa Robertom Bađom i koji predstavlja budućnost italijanskog fudbala može da igra kao “desetka”, krilo, drugi napadač, ali i kao prvi. Može da pokriva sve uloge u ofanzivi. Pored Intera ga već odavno želi i Juventus, a Fiorentina se bori da ga zadrži.

Međutim, kako to uvek biva sa Fiorentinom kada igrač dostigne određeni nivo kvaliteta, želi da ode i u kvalitetniji klub. Zato su Juve i Inter stali u red, a Nerazuri za sada deluju ozbiljinije u nameri da ga kupe.

Kako Gazeta danas javlja, Inter je podigao ponudu Fiorentini na 35.000.000 plus jednog igrača kojeg bi prosledio na Artemio Franki. Iako trener Pioli hoće da to bude Eder, realnija varijanta je da Nerazuri pošalju mladog Kaprarija koji je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Peskari. Podsetimo, Fiorentina traži čak 50.000.000 evra za svog najboljeg igrača. I ponudila je novi ugovpor Bernardeskiju do 20203. godine, pošto mu aktelni ističe 2019. godine.

Međutim, Inter nudi mladom Italijanu daleko bolje finansijske uslove. Interova ponuda je 4.000.000 evra po sezoni, Viola nudi samo 2.500.000. Inter mu nudi i bitnu ulogu u timu kod Spaletija i bolje šanse da obezbedi mesto u reprezentaciji za Mondijal u Rusiji. Takođe, Viola bi verovatno radije prodala igrača Interu nego mrskom rivalu Juventusu.

Ipak, ni odnosi sa Interom nisu baš najbolji. U poslednjih 25 godina, samo trojica igrača su prešla iz Fiorentine u Inter, rukovodstva klubova nikada nisu bili u najboljim odnosima. Poslednja dvojica koji su prešli iz Firence u Inter su Domeniko Morfeo i Danijele Adani 2002. godine, a godinu dana ranije je to uradio Frančesko Toldo.

Da li je vreme da se posle 15 godina odblokira put Firenca - Inter? Sada Juventus mora da reaguje…

