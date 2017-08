Poslednji detalji Barsinog plana za napad na Kutinja i Di Mariju! Postoji i treća opcija iz Lajpciga

Kreće totalna ofanziva do četvrtka

Usman Dembele je juče predstavljen na Kamp Nou kao najskuplje pojačanje u istoriji kluba, a rekord bi mogao da potraje tek nekoliko dana. Sledeće mete Barselone su Filipe Kutinjo i Anhel di Marija. Katalonci se nadaju da će u poslednja četiri dana prelaznog roka uspeti da dovedu još dva velika pojačanja s kojima bi konstruisali moćan tim sposoban da opet bude ravnopravan takmac Realu i ostataku Evrope...

Pritisak na Kutinja raste, Barsa steže obruč već nedeljama. Igrač je van Liverpulovog tima i insistira na odlasku u Kataloniju, ali klub ga ne pušta i do sada je odbio tri ponude Blaugrane. Međutim, Barsa će poslati i četvrtu vrednu 120.000.000 evra plus 30.000.000 evra kroz bonuse. Kutinjovi agenti Jorbahjan i Bertolući su trenutno u Kataloniji gde dogovoravaju detalje plana za poslednji i konačni napad Katalonaca na Liverpul.

Iako je Liverpul do sada odbijao sve ponude i insistirao na Kutinjovom ostanku, poslednje vesti glase da su i Redsi postavili granicu za transfer i da su svesni da ne mogu da drže nezadovoljnog igrača. Liverpul traži 140.000.000 fiksno plus još dodatnih 20.000.000 evra kroz bonuse. Ali teške bonuse, poput onih za osvajanje Zlatne lopte.

Dakle, cela poenta je u tome ko će imati jače živce u pregovorima, koliko novca će biti izdvojeno za fiksni deo transfera i kakvi bonusi su u pitanju. Barsa želi da smanji fiksni deo i doda realnije bonuse, Liverpul bi da odmah uzme što više novca. Do četvrtka ima dovoljno vremena da se premoste ove razlike i da Kutinjo zaduži opremu Katalonaca.

Što se Di Marije tiče, Al Kelaifi je odbio Barsinu ponudu od 35.000.000 evra fiksno plus 15.000.000 kroz bonuse. On najradije nikada ne bi prodao igrača Barseloni, ali će morati jer je to u interesu oba kluba. Čeka se dolazak Mbapea, a to i te kako ima veze sa Di Marijom. Čak i da prevare finansijski fer-plej, da Mbape dođe na pozajmicu i da teoretski ne moraju da prodaju Di Mariju, tu su neke druge stvari u pitanju. Pokvariće odnos sa Žoržom Mendesom.

Moćni portugalski agent je jedan od ključnih ljudi za dovođenje Mbapea, možda im dovede i Fabinja iz Monaka, a do sada je mnogo poslova radio sa Svecima. Mendes je blizak prijatelj sa direktorom Anterom Enrikeom. A kao agent zastupa Di Mariju i pokušava da realizuje njegov transfer u Barselonu. Argentinac je odavno dogovorio svoje uslove s Kataloncima...

Ali za svaki slučaj, tu je i treća opcija Barselone. Reč je o Nabiju Keiti, vezisti RB Lajpciga. Za njega je nemački klub već odbio ponudu od 80.000.000 evra od Liverpula i jasno stavio do znanja da igrač nije na prodaju. Ali Barsa računa da će uspeti ono što Redsi nisu zbog čega su klupski funkcioneri Fernandez Ortega boravili na meču Šalkea i Lajpciga u Bundesligi pre desetak dana.

