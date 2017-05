Poslednji ples Generacije 99: Navaro i Gasol još jednom, pa u legendu! (VIDEO)

Iskusni bek Barselone hoće da igra na Evrobasketu i da se na taj način oprosti od dresa Crvene furije

Nije kraj! Huan Karlos Navaro, namerava da igra bar još godinu dana za Barselonu, ali i za reprezentaciju Španije na predstojećem Evropskom prvenstvu. I to je sjajna vest za navijače Crvene furije, a ne tako dobra za njihove rivala, a glavni bi mogla da bude baš reprezentacija Srbije u sudaru za titulu evropskog prvaka u septembru.

Iako će u junu napuniti 37 godina, Navaro još ne razmišlja o penziji, a za takvog igrača svakako uvek ima mesta u reprezentaciji. Ne treba zaboraviti da se radi o jednom od igrača iz najslavnije generacije španske košarke, koji je uz Pau Gasola, najzaslužniji za titule svetskog i evropskog šampiona, kao i za olimpijska odličja od 2001. godine do sada.

“Razgovaraću sa ljudima iz Barselone kada se završi sezona. Hoću da igram i sledeće. U ovoj sam se dobro osećao osim ona dva meseca kada sam bio povređen. Mogu da pomognem ekipi. Ne kao ranije, ali u nekim periodima utakmice. Vidim da me i dalje poštuju rivali, pre svega po načinu na koji me čuvaju i brane moje šuteve. Što se tiče Evrobasketa? Zdrav sam, voleo bih da igram za Španiju. Ali to bi mi bila poslednja letnja akcija“, rekao je Navaro u intervjuu za El Mundo Deportivo.

Ako se Navaru ispuni želja, to znači da će Španci imati pakleno dobar tim. Jer, nedavno su i braća Gasol, Pau i Mark takođe najavili da će se staviti na raspolaganje selektoru Serđu Skariolu. Kada se na to dodao i fantastični Serhio Ljulj, koji i ove sezone briljira u dresu madridskog Reala, jasno se naziru šampionske konture španskog tima.

Za očekivati je da za Crvenu furiju zaigra i košarkaš Minesote Riki Rubio, a tu će biti i Nikola Mirotić iz Čikaga. Ne treba zaboraviti ni Rudija Fernandeza, kao ni Serhija Rodrigeza, još jednog NBA igrača. Za razliku od pomenutih, letnju pauzu uzeće Felipe Rejes iskusni krilni centar kraljevskog kluba koji je tu odluku obrazložio željom da provede više vremena sa porodicom.

No, vratimo se još malo na Navara. Otkrio je i zašto bi voleo da opet zaigra za nacionalni tim.

“To će biti poslednja šansa da Gasol, ja i još neki zaigramo zajedno za reprezentaciju. Mislimo da ćemo imati šansu da osvojimo još jednu medalju“, objasnio je iskusni bek.

Protivnici Španije na kontinentalnom šampionatu biće Hrvatska, Češka, Crna Gora, Rumunija i Mađarska. I tu Furija zaista ne bi trebalo da ima nikakvih problema, a na tom takmičenju braniće titulu osvojenu pre dve godine u Francuskoj.

Dakle, biće to poslednji tango najboljih igrača slavne španske Generacije 99 koja je te godine osvojila titulu svetskog prvaka.

