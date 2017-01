Potvrda sa Čaira: Krčkao se Volkov danima, sad je naš! Biće još zanimljivih pojačanja

Radnički sve jači...

Ono što je sinoć najavljeno danas je dobilo zvaničnu potvrdu. Vladimir Volkov je novi fudbaler Radničkog.

Iskusni levi bek potpisao je ugovor sa Nišlijama do kraja sezone, uz opciju da saradnja bude produžena ukoliko superligaš sa Čaira izbori učešće u kvalifikacijama za Ligu Evrope. U tom slučaju nekadašnji prvotimac Partizana ostaće do kraja eliminacione faze na jugu Srbije.

„Naravno da sam veoma obradovan informacijom koju mi je dao predsednik Ivica Tončev da su pregovori sa Volkovim uspešno okončani. „Krčkalo“ se to nekoliko dana, a na naše zadovoljstvo, sada je i definitivno jasno da je Vladimir igrač Radničkog“, potvrdio je šef stručnog štaba Milan Rastavac u izjavi za sajt Radničkog.

Podsetimo, Nišlije su prethodno dovele Stefana Ilića, talentovanog napadača Crvene zvezde i vezista Novog Pazara Anid Travančić, a iz Radničkog poručuju sledeće:

„Ovih dana možete da očekujete još nekoliko zanimljivih informacija iz našeg kluba, vezanih za prelazni rok…“

(FOTO: FK Radnički)