Povratak kralja u Atinu: Željko protiv emocija

Istorijska sezona Evrolige već sada može da se oceni kao veoma uspešna, a od danas kreće ono pravo. Obračuni četvrtfinala nam kucaju na vrata, a mi u redakciji MOZZART Sporta smo se potrudili da vam spremimo najave svih serija koje nas očekuju kako bismo vam ulepšali gledanje, ali i klađenje.

Prvog dana, pored obračuna CSKA i Baskonije, gledaćemo susret dva velikana Panatinaikosa i Fenerbahče. PAO je u toku ligaškog dela zauzeo četvrto mesto, tako da će imati prednost domaćeg terena što znači da će prve dve utakmice igrati kod kuće. Što je svakako velika prednost.

Sigurno da će centralna figura ovog dvomeča biti Željko Obradović koji je sedeo na klupi Zelenih od 1999. do 2012. godine. Iz Atine je otišao pravo u Fener, tako da će imati priliku da igra protiv "svog" Panatinaikosa.

Za legendarnog stručnjaka predstojeća dva meča u Atini biće posebno emotivna, pošto se sa klubom sa kojim je osvojio pet evropskih titula dosad nikada nije sastajao u plej-ofu. Ujedno, Obradović će s Fenerom tražiti i prvu pobedu u glavnom gradu Grčke, gde je dosad zabeležio četiri poraza.

Ono što je dosad bilo ključno u međusobnim okršajima ovih timova, otkako je Obradović preuzeo Fenerbahče, jeste da su domaćini uvek bili sigurni na svojim terenima. I tek u pojedinačnim slučajevima dešavalo se da trijumfi budu jednocifrenom razlikom.

Odmah na startu treba naglasiti da će to biti duel ponajbolja odbrambena tima, iz društva pet najjačih u Evroligi. Poređenja radi, jedni i drugi prosečno dozvoljavaju rivalima po 75 poena. To znači da ćemo gledati čvrste susrete sa blindiranim reketima i sa igračima koji imaju mnogo “mesa” poput Krisa Singltona, Ekpea Judoa, Jana Veselog, Džejmsa Gista.

"Mi smo Panatinaikos i možemo sve da ih pobedimo. Želimo titulu i znamo da moramo da radimo vredno da bismo došli do toga. Moramo da budemo fokusirani i spremni da se borimo u odbrani, ali i u napadu. Svuda", spreman je Kris Singlton.

Kada je organizacija igre u pitanju, PAO će se oslanjati na Majka Džejmsa i fantastičan šut Kej Si Riversa (propustio jedan trening) koji može da napravi velike probleme sa distance. Pitajte Olimpijakos.

Sa druge strane Bobi Dikson i Bogdan Bogdanović su više nego dobri štihovi kada je šaranje van linije 6,75 u pitanju, a Kostas Slukas je tip pravog igrača koji pravi igru, kreira, ali može i sam da napadne i šutem i prodorom. Fantastičan igrač koji će igrati protiv svojih zemljaka i čija prisutnost bi mogla baš mnogo da pomogne Obradoviću da se domogne svog 17. Fajnal fora u karijeri.

“Sada sve počinje ispočetka, ako prođemo plej-of svi će zaboraviti šta se dešavalo pre. Želimo da odemo na Fajnal for zbog navijača, ali i zbog Željka Obradovića, koji nas još više motiviše i drži nas fokusiranima. Četvrtu godinu je ovde i svaki put smo gubili u OAKA areni, to nas dodatno motiviše jer znamo da moramo bar jednom da pobedimo Panatinaikos na njihovom terenu ako hoćemo da prođemo dalje", rekao je Bogdanović u najavi ove utakmice.

Jasno je i da je PAO bio dosta bolji u drugom delu sezone. Zeleni su dobili osam od poslednjih 10 utakmica u Evroligi što je samo znak da se ekipa potpuna navikla na rad Ćavija Paskvala koji je potpuno podigao tim koji je bio klonuo dok je bio pod vođstvom Argirisa Pedulakisa.

Sada je to potpuno drugačija vizija, PAO je pravi tim, što se videlo i u odlasku Alesandra Đentilea koji se nije uklopio u sistem. Dokaz da Paskval sve drži pod kontrolom.

Oba tima će u ovu četvrtfinalnu seriju ući kompletnih sastava. Turskom šampionu oporavili su se Luiđi Datome i Kostas Slukas, dok Panatinaikos može da računa i na Džejmsa Gista, koji se dugo oporavljao od teške povrede. Na papiru, ovo bi trebalo da bude najneizvesniji duel u odnosu na sve serije, a vredi podsetiti i da ekipe koje Željko Obradović vodi obično najbolje igraju u aprilu i maju. Njegovo iskustvo može da bude presudno. Kao nebrojeno mnogo puta do sada.

Panatinaikos na svom terenu ove sezone ima samo jedan poraz - od Olimpijakosa još sredinom novembra. Zato će predstojeći susreti dati odgovor na pitanje - ko će biti pukovnik, a ko pokojnik?

Piše: Strahinja Klisarić

(Foto MN Press, Starsport)