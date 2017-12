Povratak u budućnost! Nekada Van der Sar, Davids, Litmanen i De Bur, sada Klajvert, Neres i Dolberg! (VIDEO)

Otpočela trenerska era Mihaela Rajzigera i Vinstona Bogardea na klupi Ajaksa i to protiv rivala sa kojim su odigrali poslednji zajednički meč u dresu Kopljanika

Sudbina je tako htela - da Mihael Rajziger i njegov dugogodišnji prijatelj i pomoćnik Vinston Bogarde trenersku eru u Ajaksu započnu baš protiv Viljema II, takmaca sa kojim su svojevremeno odigrali poslednji zajednički meč u dresu Kopljanika!

Nekada su uz defanzivni tandem čast Ajaksa branili, između ostalih, sadašnji direktor Edvin van der Sar, onda i Dani Blind, Frank de Bur, Edgar Davids i Jari Litmanen, a sada su Rajziger i Bogarde na delu videli talentovanu decu Džastina Klajverta, Davida Neresa, Kaspera Dolberga i ostale! A konačni rezultat - 3:1 (0:0).

Mada rezultat govori jedno, nije Ajaksu bilo tako prijatno protiv ekipe koja će se očigledno boriti za opstanak do kraja sezone. Ponajviše jer je Fran Sol u uvodnoj fazi drugog poluvremena probio led i matirao Andrea Onane. Ali, bio je to samo izazov više za mlade Kopljanike. Prepreka koju su vrlo uspešno prešli. I to s tri vrlo lepa pogotka.

Seriju je otpočeo supertalentovani Klajvert prelepim hicem neposredno po isteku punog časa igre, da bi ga u razmaku na po devet minuta ispratili Kasper Dolberg i David Neres. Ako je neko zaslužio da na ovom meču postigne gol bio je to upravo Neres, koji je prelepom fintom otvorio put Dolbergu do drugog pogotka na meču, ujedno bio i među najzapaženijim igračima na terenu.

HOLANDIJA 1 - 18. KOLO

Petak

Den Hag - Cvole 4:0 (2:0)

/Falkenburg 23, 53, Džonsen 44, 63/

Subota

NAC Breda - Utreht 3:1 (1:0)

/Pablo Mari 26, Ambrose 72, Angelinjo 90+5 - Desers 75/

AZ Alkmar - Herenven 2:1 (0:0)

//Dumfris 80 ag, Frajdej 84 - Fan Amersfort 48//

PSV - Vitese 2:1 (1:1)

/Švab 43, Lozano 53 - Matavž 32/

Ekscelzior - Tvente 0:0

Nedelja

Groningen - Sparta 4:0 (0:0)

/Veldvijk 49, van Vert 74, Holst 86 ag, Doan 90/

VVV Venlo - Herakles 3:1 (1:1)

/Taj 17, 54, 76 - Nejmajer 27 (penal)/

Ajaks - Viljem II 3:1 (0:0)

/Klajvert 63, Dolberg 72, Neres 81 - Sol 53/

16.45: (1,10) Fajenord (11,00) Roda (19,00)

