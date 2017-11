Pre pet godina dečačić iz treće lige večeras egzekutor Reala

"Ovakve pobede sanjate kad počinjete da se bavite fudbalom", kaže as Totenhema i Gordog Albiona

Pre ravno pet godina Dele Ali je debitovao za trećeligaša Milton Kejn Dons u utakmici FA kupa protiv Kembridža. Odigrao je tada 26 minuta, nije postigao gol, a pitanje je da li je te hladne večeri, 2. novembra 2012. godine, imao ideju da će nekoliko godina kasnije biti egzekutor velikog Reala.

Razvalio je mladi Englez odbranu šampiona Evrope večeras, naterao čuveni Kraljevski klub da ga moli za milost i obezbedio Totenhemu posle mnogo sezona jedno proleće u Ligi šampiona.

"To je to! Kada odrastate kao mladi fudbaler sanjate da igrate ovakve utakmice. Ovo je fantastičan momenat za mene. Hvala i Kirijanu Tripijeu koji me je maestralno nalazio večreras, nije mi jasno kako nisam pogodio onu glavom za 4:0, ali srećan sam zbog ova dva gola", rekao je Ali.

Engleski napadač ističe da je drugačije zamišljao utakmice sa Realom.

"Kada smo ih izvukli na žrebu izgledalo je kao da smo loše prošli, ali smo od starta takmičenja imali želju ne samo da se takmičimo sa najboljima već i da ih pobedimo. Pokazali smo se tamo na terenu. Želimo da stalno igramo na ovaj način protiv najboljih na svetu, zato ćemo na ovoj pobedi izgraditi šampionski duh i nastaviti da pobeđujemo", najavljuje Dele Ali.

