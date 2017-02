PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Fiksevi dana u Seriji A, probajte sa Sent Etjenom i golovima u Lesteru

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostruki superpar.

Idealna prilika za Staru damu da demonstrira dominaciju kada je reč o fudbalu na Čizmi. Inter se uzdigrao, vezao devet pobeda do prošlog utorka kada je izgubio od Lacija u Kupu Italije, što je ogolilo probleme Piolijevog tima, a to je odbrana. Juventus je željan osvete i za poraz u prvom delu sezone od Intera (2:1) a kako je protivnik mrski rival, nemojte sumnjati da će Iguain, Dibala i kompanija gledati na sve načine da ih razbucaju večeras. Zbog tog motiva, gađamo keca!

Oba tima su u donjem delu tabele, ali daleko od davljenika pa im (za sada) ne preti selidba u Seriju B. Đenova već sedam utakmica ne zna za pobedu, pa je vreme da se to danas promeni i konačno upiše tri boda. Sasuolo se, istina, stabilizovao, ali tek jedna pobeda na poslednjih 14 utakmica na strani jasan su znak da nisu nešto preterano dobro raspoloženi na gostovanjima. Zato, probajte hrabro keca ovde.

21:00 5011 Sent Etjen-Lion

Sent Etjen je u odličnoj formi i to će pokušati da iskoristi kako bi se dodatno približio velikom rivalu na četvrtom mestu. Na poslednja tri međusobna okršaja svaki put je pobeđivao domaći tim, a dva puta je to bio Lion, dok gosti nijednom nisu tresli mrežu. Vredi pokušati sa kecom, kvota je odlična.