PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Italijani dvojka kao kuća, Nemci naravno kec i golovi, GG na Kupu konfederacija

21:15 1425 Independijente-Olimpo

Ostala su tri kola do kraja argentinskog prvenstva. Independijente ne može do titule, ali može do mesta koje mu garantuje plasman u Kopa Libertadores. Za to je potrebno da pobeđuje. U goste mu dolazi nezainteresovani Olimpo, koji nikad nije pobedio na stadionu „Oslobodioci Amerike“ (tri remija, šest poraza). Independijente je na svakoj od poslednje tri utakmice kod kuće davao po dva gola, tako da nam se to čini kao logičan izbor u kombinaciji sa kecom.