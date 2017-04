PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Milan dvojka dana, Barsa iz znaka, biće goleada u Madridu

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Ako je nešto fiks dana, onda je to dvojka na Milan. Umeju Rosoneri da se spotaknu, međutim, danas ne samo da nemaju prava na grešku, nego idu u goste najgorem timu Serije A i sve osim lagane trojke značilo bi pravu ktastrofu. Montelin tim dobio je četiri od poslednjih pet susreta (tu seriju prekinuo je samo Juventus, 1:2), Peskara je nanizala četiri ubedljiva poraza i odavno nema šanse da sačuva status, pa sve upućuje na dvojku. Tim pre što je Milan dobio prethodna tri okršaja sa ovim rivalom, uz ukupnu gol-razliku 9:1.

Posle eliminacije iz Lige Evrope, Osmanli je ušao u rezultatsku krizu, međutim, danas ima sjajnu šansu da iz nje izađe, pošto mu na noge dolazi najlošiji tim turskog prvenstva. Gacijantep je poslednji tim na tabeli, loše igra u gostima, a kako je domaći teren adut Osmanlija, verujemo da će tu prednost iskoristiti. U suprotnom bi mogao da se približi zoni ispadanja, a sumnjamo da će tim iz Ankare to dozvoliti.

19:00 7248 Cedevita-Partizan

Cedevita jeste favorit, ali kada se dođe do majstorice u polufinalu ABA lige tu je sve moguće. Partizan će - kao što je Aleksandar Džikić i najavio - igrati bez pritiska, a u egal utakmici nije nemoguće da crno-beli dođu do pobede na sličan način kao što je to bilo u drugom meču. Na ovu kvotu svakako vredi probati. Razlika u kvalitetu nije mnogo velika. Cedevita je svakako pobediva u ne baš najvatrenijoj atmosferi u Domu sportova.