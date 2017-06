PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Srbija u fiksu! Finale RG u tri seta, Španija zatrpava Skoplje, probajte s Hrvatskom

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostruki superpar.

(FOTO: Action Images)

Dva postignuta gola u gostima postala su španski standard u poslednje vreme, tako da je to minimum golova koji očekujemo i u mreži Makedonije. Realno, ne očekujemo da će Makedonija uspeti da pruži neki jači otpor, a gledajući formu Furije, te da rešetaju kako stignu i na koga god nalete, dvojka je sigurna. I to iz dvojke. U dosadašnja dva meča u Skoplju Makedonija je rivalima dozvoljavala bar po dva gola.

15:05 7640 R.Nadal-S.Wawrinka

Rafa Nadal je u paklenoj formi, gazi sve pred sobom i nije izgubio niti jedan set do današnjeg finala Rolan Garosa. Protivnik mu je izvanredni Sten Vavrinka, koji kada ga krene može da pobedi svakog. Ipak, sumnjamo da može da sruši Španca na putu do 10. gren slem titule u Parizu, 15. ukupno. Treba računati i na to da se Švajcarac poprilično namučio u polufinalu protiv Marija, mada ni on nije do tada prepustio ni set rivalima. Ipak, Rafa je kralj šljake, a Pariz je njegova prestonica te VREDI POKUŠATI sa pobedom u tri seta.