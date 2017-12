PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Vreme je za Keln! Derbi Liverpulu, dobiće i Anderleht, Milan teško...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Ostavite svoj komentar ispod teksta...

Šarlroa igra izvanredno ove sezone i drži drugo mesto na tabeli. Ovo je veliki ispit za Anderleht, da li tim ima kvalitet da se bori za titulu, ili će ova sezona u potpunosti propasti. Trijumf u Ligi šampiona nad Seltikom, kao i tri vezane pobede kod kuće u šampionatu daju nadu da domaći mogu do pobede u ovom mini derbiju. Kvota je vrlo izazovna...

Sem Olardajs je proporodio Everton, ali bi na Enfildu trebalo da se vidi ko je gazda Liverpula. A to bi morali da budu Redsi. Ekipa Jirgena Klopa će ovaj duel dočekati puna samopouzdanja, pošto je deklasirala Spartak iz Moskve u Ligi šampiona. Elem, Liverpul je u prethodna tri meča postigao 15 golova. Kada se tome doda tradicija, jasno je da nas očekuje vrlo efikasan meč. I naravno - kec.

Ili danas pobeđuju, ili definitivno mogu da pakuju kofere za Cvajtu. Keln boljeg rivala za novi početak, sa novim trenerom, nije mogao ni da poželi. Frajburg je u gostima ove sezone osvojio samo bod i postigao dva gola, a Jarčevi su pokazali izvestan napredak i protiv Šalkea (2:2) i u Beogradu (0:1) u Ligi Evrope. Kvalitet je na strani domaćina, to se ne dovodi u pitanje, dilema je samo da li je Rutenbek uspeo da "popravi" glave svojim pulenima...

17:30 2014 Mančester junajted-Mančester Siti

Teško je to reći, posebno kada je u pitanju englesko prvenstvo, ali bi danas mnogo toga moglo da se reši kada je u pitanju šampionska trka. Pobedom na Old Trafordu Siti bi stekao ogromnu prednost. Junajted je u ozbiljnoj seriji od četiri pobede, Gvardiola je odmarao igrače u Donjecku. Znajući Žozea Murinja realno je da on parkira autobus i čeka. Sudar dve trenerske filozofije mogao bi derbi Mančestera oda ostavi bez mnogo uzbuđenja. Jedan gol bi sve mogao da reši.