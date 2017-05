PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Ziceri na Benfiku i Štutgart, Liverpul mora, Arsenal i Sasuolo mogu

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostrukog superpara.

17:00 2009 Arsenal-Mančester Junajted

Ako vredi probati sa nekim derbijem danas, onda je to kec na Arsenal protiv Junajteda. Nije tajna da bi Murinjo voleo da napakosti Vengeru koliko god može, ali bitnija mu je njegova budućnost. Portugalac je već najavio da će u derbiju odmarati veliki broj nosilaca igre jer ih čuva za revanš protiv Selte. Izabrao je da put do Lige šampiona traži kroz Ligu Evrope, žrtvovao je Premijer ligu i Arsenal to može da iskoristi. Tobdžije i dalje imaju teoretsku šansu za plasman u Ligu šampiona, ali to podrazumeva da danas pobede Mančester Junajted u oslabljenom sastavu.