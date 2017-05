PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Verujemo u finale CSKA - Fenerbahče, Delpo leži Noletu

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostrukog superpara.

Minula četiri Galatasarajeva prvenstvena meča donela su dvojke i da mu dolazi ambiciozniji protivnik razmislili bismo o ishodu. No, Osmanli uveliko otaljava i kec ne bi smeo da izostane, što važi i za tradicionalno GG. Kvota na ono prvo mogla bi da vam bude za nijansu bolja pa birajte to.

Ovom utakmicom počinje dugoočekivana završnica Evrolige. CSKA brani šampionsku titulu i mnogi smatraju da je i sada glavni favorit za trofej, ali ovo je četvrti okršaj Armejaca i Olimpijakosa u prethodnih šest Fajnal forova, a Grci su dobili sva tri. No, vreme je za revanš Moskovljana.

20:00 6085 Španija M17-Engleska M17

Takmičenje za najbolje evropske fudbalere u konkurenciji do 17 godina stiglo je do finala u kom nas očekuje uzbudljiva borba. Španci su u polufinalu protiv Nemaca plasman izborili tek posle penal-serije. Oni jesu trofejniji, no Englezi nam deluju sigurnije pa probajte dvojku.