PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Mundijal bez Mesija i Kristijana Ronalda? Nema šanse...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Inače, sve parove, osim onog za izbegavanje, izabrali smo iz današnje ponude Trostrukog superpara.

20:45 6797 Holandija-Švedska

Šveđani u teoriji još mogu do prvog mesta u grupi A, ali za to im je osim pobede u Amsterdamu neophodan kiks Francuza protiv Belorusa u Parizu, do čega će teško doći. Gostima je dovoljan i bod za baraž, a Holanđani mogu da ih stignu samo uz nezamislivu pobedu od 7:0. Bolje gađajte 3+.