PRELAZZI: Glasali smo za Žorža Veu (VIDEO) pre 13 sati | mozzartsport.com

To što je najbolji afrički fudbaler 20. veka dobio najvažnije izbore u njegovoj Liberiji? To se moralo dogoditi. To je je samo logična posledica jednog trka od pre dvadeset godina. Taj koji je to uradio može da postane predsednik intergalaktičke federacije ili da se popne na Mesec, pešice

Veličina slova A A A