Prevara koja je upropastila Van der Vila: Kako je otetih 4.000.000 evra promenilo život holandskog fudbalera

Vrhunski fudbaleri se tokom karijere uglavnom domognu i ogromnog novca, koji može da im obezbedi lagodan život do duboke starosti, ali samo ukoliko su u stanju da pravilno kanališu tu enromnu količinu kapitala koji im se sliva na bankovne račune.

To nije bio slučaj i sa Gregorijem van der Vilom, koji je u Turskoj prevaren od strane jednog tamošnjeg biznismena i to za sumu od 4.000.000 evra, što je, kako kaže holandski fudbaler, bio trenutak u ogromnoj meri uticao na njegovu karijeru, ali i privatan život.

Prvotimac Fenerbahčea je izvesnom Umitu Akbultu pozajmio taj novac na osnovu poslovne saradnje, a ubrzo je i ostao bez njega.

„Šest sedmica nakon što sam stigao u Tursku upoznao sam Umita Akbuluta, biznismena. Dao mi je poslovni predlog, verovao sam mu. Tražio je četiri meseca da bi zaradio dodatni novac za nas“, rekao je Van der Vil.

Ipak, kada je shvatio da nešto nije u redu Holanđanin je tražio svoj novac nazad, ali je naleteo na još veće probleme.

„Rekao mi je, daj mi 550.000 evra ili zaboravi novac, ovo je Turska i ne možeš da uradiš ništa. On me je pokrao. To je imalo uticaja na moju karijeru i privatni život“, rekao je Van der Vil.

Holanđanin je preduzeo sve mere i preko klupskog advokata podneo tužbu truskom pravosuđu o prevari i pretnjama, a da li će to imati efekta ostaje da se vidi. Procene u ovakvim slučajevima nisu baš optimistične.

