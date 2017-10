Prijovića ne zanima interesovanje klubova iz Engleske i Nemačke!

On želi samo jedno...

Grčka štampa poslednjih dana „gori“ zbog Aleksandra Prijovića! Dobre igre u solunskom Paoku, onda i eksplozija u dresu Srbije lansirali su srpskog napadača među zvezde, zbog čega se poslednjih dana najviše priča i piše o mogućoj selidbi 27-godišnje udarne igle.

Otkriveni su mnogi detalji, od toga da je sa Paokom imao potpisanu otkupnu klauzulu od 7.000.000 evra, preko toga da je ista prepravljena na 10.000.000 evropskih novčanica, a najnovije informacije govore o interesovanju neimenovanih engleskih i nemačkih klubova i mogućim zvaničnim ponudama da iz Soluna ode već u januaru.

Šuškalo se da je među zainteresovanim kupcima Hadersfild i Brajton, a pošto Galebovi motre i na Aleksandra Mitrovića, verovatno je da u tim spekulacijama ima istine.

Međutim, Aleksandar Prijović stoji nogama čvrsto na zemlji.

Grčki mediji su, naime, došli do saznanja o tome kakvi su Prijovićevi planovi i u njima nema priče o odlasku sa stadiona Tumba! On je, navodno, postavio lestvicu na 30 golova ove sezone i želi da to ostvari upravo u opremi solunskih crno-belih. Naravno, kao najbolji strelac prvenstva. Takođe, kako je PAOK i dalje vodeći tim Grčke, Prijović bi voleo da sezonu okonča s šampionskim peharom u rukama i to je zapravo najveći razlog zašto hoće da ostane.

Mada je klub imao želju čak i da se odrekne Prijovića zarad 10.000.000 evra, što bi dalo ozbiljnu finansijsku injekciju klubu u rešavanju određenih problema, pokušaće da ispoštuje želju Srbina. Ponajviše ako stvari u šampionatu budu išle kako treba.

Jer, PAOK na titulu čeka pune 33 godine!

