Procureo dizajn Čelsijevih dresova u Najkijevoj eri - izgledaju moćno (FOTO)

Dolazi kraj Adidasove ere na Stamford Bridžu. Još sredinom prošle godine potvrđeno je da će aktuelna sezona biti i poslednja u kojoj će moćni nemački proizvođač sportske opreme raditi dresove Čelsija, pošto je klub iz Zapadnog Londona parafirao istorijski ugovor s Najkijem vredan gotovo 1.040.000.000 evra! Odnosno, po bezmalo 70.000.000 evra godišnje u narednih deceniju i po.

Poznato je i to da je Čelsi morao da plati Adidasu penale u iznosu od 50.000.000 evra zbog izlaska iz ugovora posle samo četiri godine. Ali, šta je to naspram onog što će doći od američkog brenda u narednih 15 godina?! Ugovor s Adidasom bio je na približno 350.000.000 evra za desetogodišnju saradnju.

Upravo zato na društvenim mrežama procureo je izgled novih Čelsijevih dresova, na početku Najkijeve ere, koji će se u upotrebi naći od naredne sezone.

Prema našem, skromnom, utisku, izgledaju moćno. Posebno treća garnitura.

Šta vi kažete?

Here are the 17/18 #CFC kits, based on leaked information. pic.twitter.com/7edoRnKZD4