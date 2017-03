Promenjen termin omladinskog derbija – Zvezda ostaje bez Račića i Adžića?

Umesto u subotu od 10 omladinci Brodarca i Crvene zvezde ukrstiće koplja u nedelju od 15 sati

Biće to duel za sladokusce, utakmica koju fudbolofili iz prestonog grada Srbije prosto ne smeju da propuste... Omladinci Brodarca i Crvene zvezde ovog vikenda igraju možda i derbi prvenstva. Pobednik će biti blizu titule i automatskog plasmana u Ligu šampiona, mada je i dalje u ozbiljnoj konkurenciji i Partizan.

Brodarac ima tri boda više u odnosu na tim sa Marakane, slavio je u prvom delu prvenstva posle preokreta, ali se Crvena zvezda serijom pobeda vratila u ozbiljnu trku za titulu... Prvobitno je bilo planirano da se duel na Starom Sajmištu igra u subotu od deset časova.

Međutim, poslednje informacije govore da je došlo do promene termina. Derbi 19.kola Omladinske lige Srbije igraće se u nedelju od 15 časova i to na inicijativu domaćina duela, Brodarca. Na prvi pogled reklo bi se kozmetička promena, ali... Ovakav rasplet sigurno neće pogodovati treneru Zvezdinih omladinaca Jovanu Stankoviću. I to iz prostog razloga: u isto vreme seniorski tim Crvene zvezde igra derbi na Banovom brdu. To praktično znači da bi Zvezdini juniori vrlo lako mogli da ostanu bez pomoći Luke Adžića i Uroša Račića, dvojice najboljih igrača. Takođe, vrlo je moguće da će odluka Brodarca smanjiti posetu na terenu kraj Starog Sajmišta, jer će navijači Crvene zvezde biti fokusirani na derbi prvog tima protiv Čukaričkog. Reklo bi se legitimna odluka, pošto cilj ne bira sredstva...

Račić i Adžić su bili planirani za duel protiv Brodarca, pošto je reč o vrlo važnoj utakmici. Pitanje je hoće li odgovorni sa Marakane ostati dosledni u tom stavu, pošto su momci rođeni 1998.godine imali pristojnu minutažu i u seniorskom timu.

Izvesno je samo da se u tim Crvene zvezde vraća Luka Ilić koji je odradio suspenziju zbog četiri žuta kartona.

(Foto Star Sport)