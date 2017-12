Prosinečki ima jedan uslov ispod kojeg ne ide

Hrvatski strateg otkrio razlog zbog kojeg ne bi preuzeo BiH

Robert Prosinečki ili Amar Osim? Trka za selektorsku funkciju u reprezentaciji Bosne i Hercegovine se svela na dva imena, a uskoro će biti poznato ko će biti naslednik Meše Baždarevića.

Obojica kandidata su obavili razgovore sa FS BiH i sada čekaju poziv. Prosinečki je završio selektorsku msiiji u Azerbejdažnu i sada čeka raspleti situacije u BiH odakle su ga nekoliko puta zvali.

“Teško je reći u ovom trenutku hoću li biti novi selektor bosanskog tima. Lično bih voleo da prihvatim taj izazov. Ljudi iz FS BiH su me kontaktirali nakon sednice održane u petak. Informisan sam da sam u užem izboru i načelno smo dogovorili novi sastanak u četvrtak. Još ne znam da li će to biti u Zagrebu ili negde drugo. Tek kada obavimo razgovore moći ću da kažem i nešto više vezano za moj eventualni angažman na klupi BiH”, istakao je Prosinečki i otkrio da plata od 15.000 evra nije prepreka njegovom angažmanu.

On ima uslov ispod kojeg neće ići, a to je da lično bira pomoćnike.

“Prvo ću, naravno, saslušati šta se od mene očekuje. Želim da znam kako predstavnici FSBiH vide našu eventualnu buduću saradnju. Moj stav neće biti fokusiran na novac. Pre svega me zanima izbor saradnika u stručnom štabu. Ja već godinama imam svoje standardne pomoćnike, gde god sam radio. To su Gordan Ciprić i Dragan Spasić. Reč je o ljudima koji su od početka sa mnom, gde god sam radio i bez toga teško da možemo doći do dogovora. Ali videćemo kakav će biti stav predstavnika FSBiH po tom pitanju, pa ćemo razgovarati i o ostalim detaljima”, izjavio je Prosinečki.

