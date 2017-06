Prvi Lalatovićev raport iz Poljske: Spremili smo trugao Mijat - Gruja - Maksa! Odlično to funkcioniše

Selektor mlade reprezentacije o Portugalu, napadačkom opredeljenju, talentu ove generacije, atmosferi pred početak EP

Srbija u niskom startu. Spremna da se zaleti na - zaltnu medalju.

Bilo je najsjajnije odličje na Prvenstvu Evrope za kadete u Litvaniji 2013, bio nam je svet pod nogama posle trijumfa na Mundijalitu pre dve godine, pa se nadamo da ova generacija, sastavljena od igrača iz oba ta pohoda na vrh, može još jednom da obraduje naciju.

Posebno što je, kažu stručnjaci, reč o najtalentovanijem skupu igrača koje smo imali u poslednje dve decenije.

„Momci koji se nalaze ovde, u Poljskoj, predstavljaju budućnost našeg reprezentativnog fudbala, strahovit potencijal za dane koji dolaze. Ja im stalno ponavljam da veruju u sebe, ono što oni imaju to se stiče radom, ali dobija i rođenjem. Oni su dar za srpski fudbal, najlepši poklon za jednu zemlju. Raduje me atmosfera među njima, svi se druže, nema podele i klanova, dišu kao jedan. A to je važan preduslov za svaki rezultat“, poručuje selektor mlade reprezentacije Nenad Lalatović, uoči početka Prvenstva Evrope za mlade.

Naš tim je smešten u Bigdošću, a prvi meč na završnom turniru igra u subotu, od 18 časova protiv Portugala.

„Zadovoljan sa onim što smo dosad uradili. Posebno me raduju dobra atmosfera i raspoloženje među igračima. U Beogradu smo radili više na fizičkoj pripremi, ovde uglavnom na taktičkim stvarima i uveren sam da ćemo spremno dočekati premijerni meč sa Portugalom. Imalo smo malo problema, prvo se povredio Živković, onda i Gaćinović. Obojica su ponovo u trenažnom procesu i biće spremni za prvi meč koji je, kao i uvek na velikim takmičenjima, najvažniji“.

Daleko veći problem je neigranje Sergeja Milinkovića Savića, kome je Lacio zabranio da bude učesnik EP-a.

„Radi se o igraču koji je bio važna karika u selekciji koja je bila omladinski prvak Evrope, kasnije i najbolja na svetu u uzrastu do 20 godina. Naravno da će nam nedostajati, njegov izostanak smo arhivirali i okrenuli se novim rešenjima. Najbliži da ga zameni je Mijat Gaćinović koji u Ajntrahtu igra na istoj poziciji. U trouglu sa Grujićem i Maksimovićem, pokazalo se na treninzima, odlično funkcioniše. Imamo tu još mogućnosti, ali ne bih govrio više o imenima“, precizirao je Lalatović, što inicira da bi premijerni duel trebalo da počnu Vanja Milinković Savić - Gajić, Veljković, Jovanović, Antonov - Grujić, Maskimović, Gaćinović - Živković, Čavrić (Radonjić) - Đurđević.

Selektor je pohvalio okruženje u kome rade i za premijerni duel se spremaju naši reprezenatativci.

„U Poljskoj smo sjajno dočekani, vidim da se i naš grad domaćin, Bidgošć, raduje našem dolasku. Oseća se atmosfera velikog takmičenja, domaćin se potrudio da sve protekne u najboljem redu. Mislim da će ovo biti dobro prvenstvo, a svi znamo da će po kvalitetu ono već sada prevazići sve dosadašnje šampionate. Nikad kvalitet nije bio ovako skoncentrisan, dalje praktično ide samo prvoplasirana selekcija. Učinićemo sve da to budemo mi, bez obzira na činjenicu da je i sam dolazak ovde uspeh za naš fudbal“.

Osim Portugala, rivali u Grupi B su nam Španija i Makedonija.

„Svi se slažu da je naša grupa daleko najača na prvenstvu. I da nema favorita. Nismo to mi, ali ni Španija ili Portugal, odnosno Makedonija koja je bila najveći hit u kvalifikacijama kada je uspela da eliminiše Francusku, odnosno Ukrajinu i Island. Očekujem da bude neizvesno do kraja. Svi želimo prolaz u polufinale, ali sumnjam da bi neko od mojih kolega potpisao da će to biti upravo njegova selekcija. Svi verujemo u rad i kvalitet koji imamo. Idemo korak po korak, prvo Portugal...“

A kad smo već kod njega.

„Radi se o selekciji koja dve godine nije izgubila meč, reprezentaciji koja je superiorno okončala kvalifikacije u grupi. Mislim da su sedam puta igrali u finalu Prvenstva Evrope za mlade selekcije, da su rekorderi. Moćna je ekipa, ali mi smo Srbija i nikoga se ne plašimo. Ovo je generacija pobednika, koja je pokazala kvalitet na najvećim takmičenjima u mlađim uzrastima. Ima reputaciju vrednu ogromnog poštovanja. Moja ekipa poštuje sve rivale, ali pre svega veruje u sebe i svoju moć“.

Lalatović je nagovestio da će Orlići igrati ofanzivan fudbal na turniru.

„Mi smo Srbija i uvek idemo na pobedu! Biće tako i protiv Portugala, ali i u svakom drugom meču. Sve poštujemo, ali nama je najvažnije da damo maksimum, samo tako možemo da zaslužimo i sreću i dobar rezultat. Momci su prihvatili zahteve, obavili detaljnu analizu Portugala i uveren sam spremno dočekujemo premijeru. Mislim da ćemo ovde imati i podršku navijača, tako da jedva čekamo 17. jun“, pojasnio je Nenad Lalatović, selektor mlade reprezentacije Srbije.

