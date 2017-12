Prvi odlazak iz Čukaričkog i emotivni Petar Jovanović: Drugari, budite pošteni! Najgore je doći do cilja preko tuđih leđa

„Igraću do 40. godine“, najavio je novi fudbaler Mladosti iz Lučana

Veličina slova A A A

Posle godinu dana provedenih na Banovom brdu, Petar Jovanović je napustio Čukarički i kao slobodan igrač dogovorio saradnju sa Mladosti iz Lučana. Iskusni desni bek je tako postao prvi fudbaler u zimskom prelaznom roku koji je napustio belo-crne.

„Drugari, želim da vam se zahvalim na prethodnih godinu dana i od srca vam želim da svi nađete svoj put. Držite se kao i dosad na terenu, to je najvažnije. Dajte sve od sebe i cenite sebe. Uvek u životu cenite rad i naplatite to“, rekao je Jovanović na oproštaju od Brđana, uz podsćeanje da je nedavno, na susretu 20. kola protiv Zemuna, overio trijumf (4:1).

Rastanak je bio emotivan. Svedoče o tome i Petrove sledeće reči, koje ilustruju atmosferu u ekipi Nenada Lalatovića.

„Zapamtite, najgore je u životu rušiti nekoga i doći do cilja preko tuđih leđa. To kratko traje. Drugo, nikada ne budite „sitne duše“ u životu i ne idite uz rame nekom da bi opstali, jer ćete biti ostavljeni i nemoćni. Ključ uspeha je biti fanatik, biti bolji od protivnika i pošten prema sebi. Bog to uvek nagradi. Podmetao sam svoja leđa za vas i u porazu prihvatao kivicu na sebe. Nikad nisam bio drukara. Uvek sam se vodio srcem i poštenjem. Sve što sam vam ikad rekao i svaku moju šalu shvatite dobronamerno... Ne kao menadžeri, koji vas gledaju kao robu i nude, iako naravno i među njima ima dobrih. Kada odete preko sve je do vas: znajte to i cilj je zadržati se što duže, a ne vratiti se za šest meseci ili biti nekome pranje para“.

Jovanović je u Srbiji igrao za Slobodu iz Užica, Mladenovac, Rad, Jedinstvo iz Užica, Voždovac i Rad, a u Rumuniji nosio dresove Vasluija, Poli Jašija, CSMS Jašija i Kluža.

„Otišao sam na probu, a ostao sam godina. Vratio sam se sa 32 i planirao da završim karijeru. Onda Niš, Kluž, Voždovac, Rad, pa Čuka. Imala je 15 bodova i cilj plej-of. Verovao sam, ali viša sila i Srbija su to sprečili. Znao sam da kad krenemo od nule stižemo do vrha. Odlazim časno i pošteno. Igraću do 40-te, ako sam u Rumuniji ušao u istoriju po najdužem stažu kao stranac koji je odigrao 150 utakmica, mogu i u Srbiji da oborim rekord“, poručio je iskusni defanzivac koji će biti značajno pojačanje za ekipu Nenada Milovanovića.

(FOTO: Star sport)