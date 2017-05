MOZZART SPECIJAL: Prvi poen, prvi faul, broj trojki, skokova, asistencija, blokada...

MOZZART kladionica vam pruža da se kladite na mnogo različitih igara vezanih za Fajnal for Evrolige

Već smo vam predstavili specijal vezan pretežno za pojedinačne učinke igrača, a sada je vreme da se opkladite i sukobite Olimijakos i CSKA, odnosno Fenerbahče i Real Madrid skoro u svim mogućim parametrima.

Ko će dati prvi poen na meču? Ko će napraviti prvi faul? Ko daje više trojki? Da li će ekipe preskočiti granice u skokovima, asistencijama, blokadama, izgubljenim loptama, ukradenim loptama?

Ko je najbolji u Evropi?

Dakle svaku od pomenutih kategorija možete igrati pojedinačno timove sa unapred određenim granicama, a možete i da igrate ko će od timova imati više, a ko manje (recimo skokova, asistencija, blokada)...

To vam daje čitav spektar mogućih igara. I to kada su obe polufinalne utakmice u pitanju. Recimo, kvota na to da će CSKA kao tim imati više od 18.5 asistencija je 1,85.

Pronađite tipove koje želite i uživajte u večerašnjem prazniku košarke.

