Prvi veliki intervju Anćelotija: O otkazu, Bajernu, Milanu, Napoliju, Romi, sledećem poslu, kvalitetu fudbala

Kako koji poznati klub smeni ili planira da smeni trenera, tako se ime Karla Anćelotija plasira u medijima kao naslednik. Otkako je na poečtku sezone dobio otkaz u Bajernu, Anćeloti se pominjao kao mogući trener Milana, Evertona, Vest Hema, Čelsija, kineskog Guangdžou Evergrandea, pa čak i reprezentacije Hrvatske.

A on ćuti, čita i smeje se. Prima paltu od Bajerna do sledećeg leta i nema nameru da preuzima bilo koji tim usred sezone. Trenersko ime i rejting mu daju za pravo. Osvajao je titule gde god je radio, najtrofjeniji je trener u istoriji Lige šampiona i uvek kandidat za klupe najvećih.

„Svakog dana u medijima iskočim kao trener nekog drugog kluba. Jednog dana je to Čelsi, pa se moj prijatelj Konte ljuti. Ali nas dvojica smo u kontaktu pa znamo šta je istina... Potom me sele u Kinu, pa u Everton... A istina je da ću čekati do 30. juna da mi istekne ugovor sa Bajernom i da ću onda razmotriti sve opcije“.

U prvom velikom intrevjuu posle otkaza u Bajernu, Anćeloti je za radio RAI u Italiji pričao o mnogim zanimljivim stvarima iz sveta fudbala, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Otkaz u Bajernu ne razume, ali je svestan rizika u poslu kojem se bavi. Otpušten je posle od Pari Sen Žermena u kojem je platio ceh i zbog situacije da Bajern nema adekvatnog golmana koji će zameniti povređenog Manuela Nojera.

„Nojer je veliki golman i njegovo odsustvo se osetilo u Bajernu. Ali to nije bio razlog mog otkaza. Problem je bio liderstvo. Bajern više nije verovao u mene kao lidera i u moje planove. U ovom poslu sam 20 godina i znam da su i otkazi deo njega. Veliki klubovi se vežu samo za rezultate, iako mislim da rezultati ne mogu da se ocenjuju u septembru“.

A šta posle 30. juna?

„Iz nekih uglova, Premijer liga je interesantna. Puni su stadioni, lep ambijent... I u Nemačkoj je lepo raditi iz tog razoga. Čak i u Italiji je interesantno. Ali sada zaista nemam nikakvu ideju šta bi bilo najbolje rešenje. Želim projekat koji će mi dati mirnoću i iskrenost u radu. Iako znam da u ovom poslu kojim se bavim, baš i nema mnogo iskrenosti i mirnoće“.

Anćeloti nikada nije krio ambiciju da jednog dana postane trener Rome u kojoj je igrao. Možda je sada šansa?

„Vidim sebe na svakoj klupi, pa i na Rominoj. Ali znam da će sutra svi početi da pričaju da želim da preuzem Romu i onda će Di Frančesko biti ljut... Volim fudbal, volim trenerski posao i zato mi svaka klupa odgovara".

O Seriji A ove sezone kaže:

"Serija A je mnogo zanimljivija i ujednačenija. Pojavili su se timovi poput Napolija i Intera koji mogu da se takmiče sa Juventusom. Inter ima prednost što ne igra Evropu, to znači da Spaleti ima dovoljno vremena da svakodnevno pokušava da implementira svoje ideje. Tu je i Lacio koji pravi izvanredne rezultate, tu je i Roma... Nažalost samo Milan kasni“

Kada god je bez posla, Anćeloti je večiti kandidat za klupu Milana u kojem je napravio najveće uspehe u karijeri. Silna ulaganja u letnjem prelaznom roku nisu donela Rosonerima željeni rezultat. Mnogi misle da je problem trener Montela i da Milanu treba neko poput Anćelotija.

„Milan je menjao tim više od ostalih i po logici stvari je potrebno više vremena da se taj tim uigra. U fudbalu ne postoji siguran recept za uspeh, ne postoje mađioničari sa čarobnim štapićem. Potrebno je vreme da se određeni igrači uklope u određeni projekat. Kupovina gomile bitnih igrača nije dovoljna da se za šest meseci izgradi potpuno novi tim. Potrebno je naći balans između investicije i rada. Nema čarobne formule“.

Dokle može Milan?

„Četvrto mesto je važno jer donosi Ligu šampiona i kapital za nove investicije. Najvažnija stvar je zaustaviti pad. Nije realno da dovedeš 11 novih igrača i da to sve odjednom funkcioniše. Ova sezona bi trebalo da posluži da se ekipa uigra, da bude kompaktnija i da joj onda budu pridodata samo potrebna pojačanja. Montela je u pravu kada kaže da nije lako doći u vrh. Zato je Milan kupovao mlade igrače koji treba da porastu u budućnosti i da Milan poraste sa njima“.

Napoli deluje kao tim koji može da prekine dominaciju Juventusa.

„Napoli je pronašao kontinuitet sa Sarijem koji je veoma dobar trener. On je u Napoliju pronašao sredinu koja mu je dala poverenje od dve ili tri godine da napravi nešto lepo. Sarijevo znanje u kombinaciji sa poverenjem kluba i gazde De Laurentisa su stvorili ovaj Napoli. To je kombinacija koja je donela sjajne rezultate“.

U Italiji se čuje sve glasnija ideja da se Serija A skrati sa 18 na klubova. Anćeloti je podržava..

„Današnji fudbal funkcioniše tako da se igra sve više i više utakmica kako bi prihodi bili veći. Ali to ograničava kvalitet fudbala. Zato na EURO dođu izmoreni igrači. Što utiče na kvalitet, a manji kvalitet utiče na interesovanje publike. Potrebno nam je manje utakmica u toku sezone sa više kvaliteta. Sada smo na pogrešnom putu. Italiji je potreban povratak na ligu sa 18, možda i 16 klubova. U Nemačkoj imaju ligu sa 18 klubova i to donosi određene prednosti“.

Italijansku reprezentacju očekuje plej-ofa za odlazak na Mundijal protiv Švedske. Eliminacija bi bila veliki udarac za italijanski fudbal...

„Baraži su uvek rizični. Ali kako za Italiju, tako i za Švedsku. Ovde su bitni i istorija, i tradicija. A Italija je u prednosti što se toga tiče. Selektori su tu da prave rezultate, a ne da prave igrače. Što je teško jer Italija ima mnogo dobrih mladih igrača poput Insinjea, Galjardinija, Ruganija, Imobilea, Veratija, Belotija...“

Nova stvar u Italiji od ove sezone je i VAR. Video tehnologija koja pomaže sudijama da donesu ispravne odluke. Ipak, zbog čestih prekida utakmica kako bi se pregledao video snimak, ima i onih koji smatraju da VAR ubija dušu fudbala.

„Samo budali može da misli da VAR nije potreban. Trebalo je još ranije da se uvede. Mislim da se svi slažemo da VAR rešava velike kontroverze koje su pratile utakmice. Kao i svaka nova stvar, potrebno je vremena da sa naviknemo“.

