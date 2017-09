Prvi veliki udarac za Mančester Junajted: Pogba je ozbiljnije povređen!

Povreda zadnje lože protiv Bazela nije naivna kao što se msililo

Veličina slova A A A

Bio je to prvi meč Pola Pogbe sa kapitenskom trakom Mančester Junajteda na ruci. Gorio je od želje da zaseni sve na terenu i da bude pravi kapiten. Partija koju je dugo čekao je za njega trajala samo dvadesetak minuta. Uhvatio se zadnju ložu i zatražio izmenu.

U prvi mah je igledalo da je najskuplji fudbaler u istoriji Mančester Junajteda samo lakše povređen, ali danas je i Žoze Murinjo prevalio preko usta da nešto nije u redu i da je povreda Pogbe ozbiljnija nego što se mislilo.

„Ne želim da pričam o igračima sa težim povredema. To su Ibrahimović, Roho i Pogba. On je povređen i neće igrati u subotu. Nije u pitanju povreda koja mi daje nadu kao što je to u slučajevima Valensije i Džonsa“, rekao je Murinjo.

Taman kada je ekipa uhvatila zalet, kada je Mančester Junajted počeo da melje sve pred sobom i kada potera za titulu u Premijer ligi izgleda vrlo realno posle nekoliko teških godina. Izostanak Pogbe je prvi veliki udarac za Junajted od starta sezone. Istina, od teških povreda se i dalje oporavljaju Zlatan Ibrahimović i Markos Roho, ali Murinjov tim ne zavisi od njih dvojice. Portugalac je ukomponovao tim oslanjajući se na druge adute među kojima je jedna od najjačih upravo Pol Pogba.

Plan je bio da dolaskom Matića gurne Francuza malo napred u veznom redu i iskoristi bolje njegov ofanzivni potencijal. I to je funkcionisalo odlično na početku sezone. A onda se Pogba povredio pre dve nedelje u meču protiv Bazela i Murinjo je bio prinuđen da menja stil. Sada će veću minutažu dobiti Ander Erera koji na protivničkoj polovini nije tako opasno kao Francuz.

(FOTO: Action images)