PSV koči Depaja, Ola uverava: Naš je za 48 sati!

Predsednik Liona poručuje da Holanđanin sigurno stiže u Francusku

Šta se to dešava sa transferom Memfisa Depaja? Mančester Junajted i Lion su se još u sredu uveče dogovorili oko prelaska holandskog krilnog napadača u redove francuskog giganta u transferu vrednom oko 25.000.000 evra, ali nekadašnji fudbaler PSV Ajndhovena još uvek nije promovisan u belom dresu Lavova.

Zašto se transfer iskomplikovao? Odgovor je probao da pruži prvi čovek Liona Žan-Mišel Ola koji se ekskluzivno uključio sinoć u program čuvenog Radio Monte Karla.

“To je za nas posao iz snova jer se radi o fudbaleru kakvog smo dugo tražili. Pride, on sa sobom donosi posebnu oštrinu i britkost. Istina je da ga Murinjo nije puno koristio tokom sezone pa se otvorila mogućnost da pregovaramo o njegovom dolasku sa predstavnicima Junajteda”, istakao je Ola.

Potom je objasnio da transfer stoji u mestu zbog PSV Ajndhovena, iako je dogovor postignut.

“Mi smo se suštinski dogovorili sa Junajtedom, ostalo je još samo da potpišemo ugovor, koji je malo komplikovan jer su u njemu navedeni mnogi bonusi. Radi se o velikom transferu, koji će iznositi 16.500.000 evra odmah plus 8.000.000 bonusa. To je velika investicija. Mančester ga je kupio od PSV-a za 34.000.000 plus 8.000.000 i mislim da je zapelo oko izvesnih bonusa koje Junajted duguje Holanđanima, a o kojima trenutno pregovara sa njima”, objašnjava prvi čovek Liona.

Žan-Mišel Ola podvlači da je najveći problem u realizaciji ovog transfera iscrpna dokumentacija.

“Treba napisati celu literaturu od ugovora, a to je ono što oba kluba rade u ovom trenutku. Navikli smo da radimo sa Mančester Junajtedom, radi se o fantastično ustrojenom klubu, koji drži voju reč. Sarađivali smo ranije sa njima oko Rafaela i verujem da neće biti problema. Transfer je u toku, mislim da će nam biti potrebno još 48 sati da finiširamo posao”, zaključio je Žan-Mišel Ola.

