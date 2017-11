PSV udario u tvrdo, ali se volšebno izvukao u 93. minutu! Hladan tuš za odlični Cvole (VIDEO)

Kakav meč! Biće to velika žal za domaćina zbog poraza 0:1. Možemo da kažemo i nezasluženog

Hladan tuš za Cvole!

Igrao je ovaj tim bolje od PSV Ajndhovena, nadigrao ga, stvorio više šansi, ali su se Filipsovci provukli i u 93. minutu preko Nikole Isimata Mirina došli do tri boda - 0:1. Bio je to centaršut s boka i posle rikošeta PSV dolazi do gola zbog kog je domaće navijače oblio hladan znoj.

Ne da gosti mogu da budu prezadovoljni ovim rezultatom, nego da skaču od sreće!

Bio je to sudar dva tima koja se nalaze na prvom i trećem mestu na tabeli. Očekivano tvrd susret, Cvole je pokazao zube na svom terenu, pokazao da može da bude dobro plasiran na kraju ove sezone. Cvole je čak imao i veći posed lopte, više šuteva ga golu protivnika.

Čak su i mediji privrženi PSV-u bili srećni u izveštavanju što Cvole nije postigao neki gol, i isticali su da je imao dosta šansi i da je čudo kako nisu dali gol. Ali onda dođe lider i postigne gol kojim je pokazao da zna kako se osvaja titula!

Cvole je pokazao da je ekipa na koju moramo da računamo kada je ova sezona Eredivizije u pitanju. Nije lako nadigrati lidera na ovaj način.

Ali, rezultat je najvažniji. Tako da PSV slavi danas.

HOLANDIJA 1 - 12. KOLO:

Subota

Fajenord - VVV Venlo 1:1 (1:0)

/Jorgensen 54 - Fon Brugen 86/

Tvente - Herenven 0:4 (0:2)

/Heg 24, Vlap 43, Edegard 61, Verman 87/

NAC Breda - Ajaks 0:8 (0:5)

/De Liht 13, 33, Van de Bek 18, 26, 75, Neres 29, Šene 66pen, Huntelar 73/

Viljem II - Sparta 2:2 (0:2)

/Hej 46, Ogbeče 57 - Duarte 23,27/

Nedelja

Den Hag - Herakles 4:1 (1:1)

/Lorenzen 28, El Kajati 75, Jonsen 83, Hoi 89 - Nimejer 10/

Groningen - Vitese 4:2 (0:1)

/Dabo 59ag, Idrisi 65, Mahi 78, Vert 82 - Larsen 32ag, Matavž 61pen/

Utreht - Ekscelzior 3:1 (1:0)

/Desers 8, Ajub 56, Jansen 64 - El Azuzi 88/

Cvole - PSV 0:1 (0:0)

/Mirin 93/

16.45: (6,00) Roda (4,20) AZ Alkmar (1,55)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama