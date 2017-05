PSŽ pronašao novog trenera

Naslednik Unaija Emerija stiže iz Ukrajine

Pari Sen Žermen je od dolaska arapskih gazdi postao klub u kojem je sve sem prvog mesta neuspeh, a to je na svojoj koži najbolje osetio Unai Emeri koji će, kako stoje stvari, dobiti otkaz posle samo jedne sezone na Parku prinčeva.

Glavni krivci za to su Monakovi superklinci predvođeni Leonardom Žardimom koji su skninuli PSŽ sa trona posle četiri godine.

Ceh je već platio Patrik Klajvert kojeg će 1. jula na mestu sportskog direktora verovatno naslediti Antero Enrike, čovek koji je u Portu otkrio mnoge današnje svetske asove, a upravo Enrike je, kako piše Lekip, spremio zahvalnicu Emeriju i već pronašao novog trenera.

To će biti 44-godišnji Paulo Fonseka, aktuelni trener donjeckog Šahtjora, s kojim je ove sezone uzeo titulu, i to veoma nadmoćno. Iako prilično mlad, Fonseka ima više od deset godina trenerskog staža, koji je započeo sa 31 godinom, kada je završio igračku karijeru. Vodio je nekoliko niželigaša, a u sezoni 2013/2014. bio je trener Porta. Portugalski mediji navode da ga je na to mesto postavio upravo Antero Enrike, koji u Fonseki vidi trenera za velika dela. Fonseka, međutim, u Portu nije imao dobre rezultate, ali jeste u Pasoš Fereiri i Bragi, što ga je preporučilo Šahtjoru.

Sada će Enrike i Fonseka izgleda ponovo sarađivati, a u PSŽ-u se nadaju da će saradnja biti mnogo uspešnija nego u Portu.

(Foto: Action Images)