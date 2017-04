Pucaće gromovi u čast Boga Vestbruka - 220.000.000 za pet godina

ESPN najavljuje da Oklahoma ne želi ništa da prepusti slučaju i da sprema novi, veliki ugovor za Rasela

Ako je Stef Kari obeležio pretprošlu sezonu, ako je Lebron Džejms uz Karija bio na vrhu prošle sezone i tako stigao do prstena, onda je, pojedinačno gledano, Rasel Vestbruk u ovoj bio glavna faca. I tu nema dileme. Bez obzira na učinak njegovog tima.

Posle trijumfa Hjustona nad Oklahomom od 4:1 u plej-ofu Tanderi su završili svoju odiseju za ovu sezonu, ali utisak Raselove igre ostaje i i dalje bridi u mozgu svih košarkaških zaljubljenika.

Vestbruk je posle odlaska Kevina Duranta postao nedvosmisleni lider ekipe, vodio je tim do šestog mesta u Zapadnoj konferenciji i imao ukupno 42 tripl-dabla! Naobarao se silnih rekorda. Gledano od marta ove godine, beležio je 31,6 poena, 10,7 skokova i 10,4 asistencije po utakmici. To je činio i u plej-ofu.

Ali, bilo je nedovoljno.

Oklahomi je sada jasno da želi da zadrži ovog igrača oko koga se vrti cela franšiza. On jeste potpisao pre početka ove sezone ugovor na tri godine za 86.000.000 dolara. Ali, tu ima začkoljica. Samo prve dve godine su garantovane, dok Rasel ima opciju da napusti ekipu pre početka treće sezone. Dakle, sigurna je samo još sledeća.

Zato Tanderi spremaju strahovite gromove, a ESPN pominje da je u pitanju novi petogodišnji ugovor vredan čak 220.000.000 dolara što bi ga učinilo najplaćenijim igračem u NBA ligi. To bi bilo 44.000.000 dolara po sezoni, za razliku od sadašnjih 26.500.000.

Da, da...

U prilog ovoj priči ide i izjava Vestbruka posle pete utakmice sa Rokitsima u kojoj je dao 47 poena i imao 11 skokova i devet asistencija.

"Nisam još razmišljao o produžetku ugovora, ali Oklahoma je mesto gde želim da budem, volim da igram ovde", rekao je Vestbruk.

MUŠARCI LAŽU, ŽENE LAŽU, BROJEVI NE

Koliko god neki osporavali Vestbrukove učinke, govorili da je "carinik" ili previše sebičan košarkaš, samo zamislite Oklahomu bez njega.

Ili pročitajte šta ima da kaže plej Hjustona Patrik Beverli.

"Ras kaže - niko ne može da me čuva, dao sam 40 poena. A ja razmišljam - to je lepo, ali si šutirao 34 puta da bi to postigao. Ipak, nisam ovde da bi nekoga napadao. Muškarci lažu, žene lažu, ali brojevi ne lažu", rekao je Beverli.

Stiven Adams ima samo najlepše reči za Vestbruka.

"On je dobar momal, zaista pokušava da vam pomogne na bilo koji način da poboljšate svoju igru. Zato je zabavno igrati sa njim".

Ali zato sigurno nije zabavno igrati protiv njega. I zato Oklahoma sprema toliki novac. I zato je Rasel pik za MVP-ja ove sezone.

(FOTO: Action images)