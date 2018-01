PUKLO JE! Siti odustao, Lester tražio 110.000.000 za Rijada Mareza?!

Alžirac će biti veoma nezadovoljan

Na leto ga je jurio Arsenal, Rijad Marez je tražio dozvolu da ide, Lester se oglušio. Ove zime repriza. Samo što je ovaj put Mančester Siti bio u ulozi udvarača. I što Lester nije formalno odbacio zahtev alžirskog asa da ode, već je to suštinski učinio zatraživši od Građana apsolutno neprihvatljivo obeštećenje od neverovatnih 95.000.000 funti, odnosno čak 110.000.000 evra!

Letos, kada je Arsenal bio u igri, Lester je mogao da prihoduje "svega" 55.000.000 funti, ali su na King Pauer stadionu procenili da je transfer Filipe Kutinja u Barselonu za 160.000.000 evra (sa svim bonusima) dokaz da i Marez vredi bar duplo više od onoga što su Tobdžije nudile.

Siti je otišao i mnogo dalje od Arsenala. Čak pet puta vraćali su se Građani sa novom ponudom, na kraju dosegli do 65.000.000 funti (oko 74.000.000 evra), a pride nudili i jednog neimenovanog igrača. Ko god da je bio, Lester je odbio, jer taj aranžman po mišljenju Lisica ne bi dobacio do željenih 110.000.000 evra.

Klub iz Mančestera je shvatio na čemu je, okrenuo se i otišao, iako je Mareza video kao igrača koji bi mogao da bude ono što je isprva trebalo da predstavlja Aleksis Sančez, koji je na kraju završio u Junajtedu.

Marez će po svemu sudeći ostati u Lesteru. I biće vrlo ljut. Smatra da klub nije pravedan prema njemu. N’Golu Kanteu i Daniju Drinkvoteru, takođe članovima one šampionske generacije, dozvoljeno je da pređu u Čelsi i naprave korak napred. Marezu se to ne dopušta i on to vidi kao dvostruke aršine.

Sa druge strane, veliko je pitanje kako će na sve ovo reagovati njegovi saigrači. Posle odluke da, pokušavajući da izboksuje transfer, samoinicijativno preskoči jučerašnji trening i izopšti se iz konkurencije za večerašnji duel sa Evertonom pojedini igrači su mu navodno zamerili. Osetili su se izdanim.

Vrlo slično se oseća i sam Marez. Plodno tle za razmirice.

(FOTO: Action Images)