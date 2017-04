Put od veštine, do rutine: Kako je Zvezda promenila način osvajanja trofeja

Pročitajte kako je tekao proces stvaranja jednog šampionskog tima

Nijednu dominaciju u bilo kom sportu nije moguće uspostaviti naprečac. To najbolje znaju oni koji su godinama i decenijama vladali u svojim disciplinama. Da bi se se stiglo do uspeha u sportu potreban je mukotrpan rad i kontinuiran posao, a čak i ako se svega toga pridržavate, ni to vam nije garant da će te doći do pravih rezultata. Osvajanje trofeja prvo mora da postane veština, a tek kroz određeni period, često višegodišnji, dolazi se do rutine. Taj kompletan put u potpunosti je prošao košarkaški klub Crvena zvezda, koji je u sinoćnoj utakmici protiv Cedevite jasno pokazao da je sazreo kao šampionski tim.

Najboljem timu u regionu ovo je treći uzastopni prsten na Jadranu, ali tek sada se može reći da se ni jednog trenutka nije postavljalo pitanje da li protivnik ekipe Dejana Radonjića može da se upusti u borbu za trofej. Već nekoliko godina unazad klub sa Malog Kalemegdana na raspolaganju ima najkvalitetniji igrački kadar u svojim redovima, ali se nijednom nije dogodilo da protivnika na taj način učini nemoćnim kao što je to bio slučaj sa Cedevitom. Jer čak i kada se dešavalo da ekipa Veljka Mršića počne da liči na tim koji može da se odupre kvalitetnijem rivalu, bilo joj je jasno da ne može da izbegne siguran poraz.

CIBONA U ARENI – PRVI STEPENIK SAPLITANJA ŠAMPIONSKOG PROJEKTA

Zvezdu su i na Fajnal foru u Beogradskoj areni u sezoni 2013/2014. mnogi videli u finalu, čak i na tronu, ali je uspela sama sebe da pobedi protiv Cibone i kasnije zaobilaznim putem stigne do Evrolige. Još tada deo ekipe su bili sadašnji nosioci igre Mitrović, Lazić, Simonović i Dženkins, ali tim kao kolektiv jednostavno nije imao potrebnu stabilnost, što se kasnije potvrdilo i u finalu Superlige sa Partizanom. Već od naredne sezone nije se postavljalo pitanje ko je najjači tim u regionu. Zvezda je to sve uspevala da kruniše trofejima. Ipak, crveno-belima je često bilo potrebno da i sami sebe ubede da su najbolji, pa su doživljavali kratke padove u polufinalnim i finalnim okršajima, kao u sezoni 2014/2015. kada su do prstena stigli pobedama nad Cedevitom i Partizanom od 3:1.

Prošle sezone je to zaličilo na današnju rutinu, s obzirom da su na putu do jadranskog trofeja počišćeni Cedevita i Mega Leks, ali je u finalu plej-ofa Superlige sa Partizanom došlo do pada u drugom i trećem meču, pa je usledio jedan poraz od objektivno slabijeg protivnika, što je samo pokazalo da Radonjićevom timu još malo nedostaje da bi postao surov na parketu.

OD ABA LIGE KAO PRIORITETA DO RUŠENJA EVROPSKIH PRVAKA - I NAZAD!

A onda je počela ova sezona... Niko ne samo da nije davao Zvezdi ozbiljne šanse u Evroligi, već se govorilo i o tome da će Radonjićev tim, bez zvučnih imena u igračkom kadru, morati pošteno da se namuči i kako bi odbranio titulu na Jadranu. Ipak, nakon očigledno izuzetno odrađenih fizičkih priprema Zvezda je ubrzo počela da melje sve pred sobom, a vrhunac forme i samopouzdanja dostignut je između sredine decembra i kraja januara, kada je pred srpskim šampionom palo nekoliko prvaka Evrope. Taj period u kojem su rušeni Makabi, Žalgiris, Real Madrid, CSKA, Fenerbahče i Panatinaikos bez sumnje je najviše pomogao ovom Radonjićevom timu da postane svestan svojih mogućnosti i da pred njim ne postoji nesavladiv protivnik.

Čak ni prilično nesrećno ispadanje iz borbe za TOP 8 nije uticalo na to da ekipa ostane bez samopouzdanja. Naprotiv, sastav srpskog šampiona, iako lišen pomoći glavnog igrača Stefana Jovića, pregazio je hrvatskog šampiona kao plitak potok i pokazao da mu nema ravnog u regionalnoj košarci.

Crvena zvezda je prvo probila barijeru zvanu trofeji, onda se stiglo do umeća, a sada je to već postalo čista rutina, koja bi vrlo lako mogla da se pretvori u višegodišnju suverenu vladavinu.

