Radičević za MOZZART Sport: Tejlor i ja smo različiti igrači, mnogo sam srećan što je Pero tu

Plej Crvene zvezde najzadovoljniji činjenicom da crveno-beli imaju pobednički mentalitet

Kao što je očekivano, Tejlor Ročesti je prva violina Crvene zvezde na plejmejkerskoj poziciji, ali isto tako Amerikanac ne ostavlja Nikolu Radičevića bez minuta. Kao što je u intervjuu za naš sajt pre početka sezone i istakao trener Dušan Alimpijević, Ročesti će igrati taman toliko da Nikola, ako zasluži, dobije dovoljno veliku minutažu da se razvija. Protiv Mege je taj odnos minuta bio otprilike 25-15.

Nikola ima dugoročan ugovor sa Zvezdom, tako da je on neko na kome će se graditi igra crveno-belih narednih sezona. Jako je važno po njega i tim da pre svega sazri.

Ali, pre toga čitav ovaj novi tim čeka period sazrevanja.

"Vidi se da nedostaje još uigranosti, nedostaje detalja koji odvajaju vrhunske timove od prosečnih. Pokazali smo kvalitet u prve dve utakmice, ali ima mesta za napredak. Vremenom će biti još bolje. Dobro se trenira, pokazali smo do sada pobednički mentalitet što je najvažnije, a ostalo će doći", kaže Radičević za MOZZART Sport.

Nije lako kada istrčite na parket i znate da samo pobeda dolazi u obzir. Posebno ne protiv Mege i Mornara koji spadaju u grupu timova pretendenata na gornji deo tabele.

"Svi su znali kada su dolazili u Zvezdu koja je to vrsta pritiska i koja su to očekivanja. Svi ovi igrači ovde su došli sa tom idejom u glavi i spremni. Sa razlogom su ovde. Teško je, ali dobili smo ova dva meča, a nismo igrali sa 100 odsto naših mogućnosti. Početak je sezone. Ima tu još mnogo, duga je sezona. Uigravamo se".

Koliko si zadovoljan sopstvenim igrama?

"Dobro se osećam. Tražimo se još, tražimo uloge. Kompletiran je tim tek sada. Sada je tu i Laza, vratiće se i sigurno je da će pomoći. Imaće veliku ulogu. Znamo koliko je važan za tim".

Tejlor Ročesti je u prve dve zvanične utakmice pokazao da bi mogao da bude onaj "pravi". Protiv Mege je imao čak 26 poena, ali i šest asistencija.

Koliko tebi kao mladom igraču odgovara da imaš takvog iskusnog vuka pored sebe?

"Pomaže puno, pomaže puno. Posebno na treninzima. Trudim se stvarno da učim od njega. Da pitam šta mi je nejasno. On ima ogromno iskustvo. Prošao je mnogo toga u Evroligi i to je pomoć meni. Mi smo totalno različiti igrači. Međutim, trudim se da sitne detalje koje igrači sa iskustvom igranja Evrolige imaju, pokupim i da mi to pomogne".

Kada smo kod takvih igrača, tu je i Pero Antić. Videli smo koliko za ekipu znači samo njegovo prisustvo.

"On je super. Prezadovoljan sam sa njim. On je čovek koji drži atmosferu, koji drži svlačionicu. Pomaže. Drugačije je kada je on tu. Otkako je došao Pero sve je drugačije, pozitivnije, skine ti tu neku vrstu pritiska sa nas. Pomaže, podržava. On je čovek sa iskustvom igranja u NBA ligi, osvajač Evrolige tri puta. Ne treba trošiti reči, videli ste koliko ga publika voli. Ja lično sam mnogo srećan što je sa nama", zaključio je Radičević.

(FOTO: Star Sport)