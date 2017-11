Radomir Antić savetuje Real Madrid: Aleksis je idealan, on ima ono što vi nemate

"Publika bi ga odmah zavolela", kaže bivši trener Kraljevića

Sat okucava, dani prolaze, a Aleksis Sančez se ne oglašava oko pitanja svoje budućnosti. Ugovor sa Arsenalom mu ističe na leto, a već za mesec i kusur dana će biti slobodan da bez Arsenalove dozvole potpiše predugovor sa nekim zainteresovanim klubom.

Ne treba trošiti reči da je podugačka lista onih koji žele jednog od najboljih napadača sveta po bagatelnoj ceni ili čak džabe. Proslavljeni srpski stručnjak Radomir Antić savetuje Real Madrid da istrči trku za Aleksisa do kraja i dovede ga.

Popularni Antara tvrdi da bi Čileanac bio idealno pojačanje za Kraljevski klub koji je u krizi i ima problem realizacije.

„Zbog načina na koji igra Aleksis Sančez, on je fudbaler koji je potreban Realu. Stvari koje on radi na terenu su trenutno neophodne Realu. Na svojoj poziciji je jedan od najboljih na svetu i ne bi imao problem da se uklopi sa Kristijanom. U ovom trenutku, Real nema takvog igrača koji rešava situacije jedan na jedan i pravi razliku“, rekao je Antić za španske medije.

Real trenutno u napadu nema alternativu za Ronalda i Benzemu...

„Imali su mnogo problema sa povredama, ali i polemiku oko odlazaka Morate i Hamesa Rodrigeza. U ovom trenutku kada Ronaldo i Benzema očigledno ne funkcionišu, Realu bi baš legao igrač poput Aleksisa“.

Antić kaže i da nikakav problem ne bi bila Sančezova prošlost, odnosno vreme koje je proveo u Barseloni.

„Mislim da bi zbog stila igre, odmah postao miljenik publike. Jer, on ne igra samo kada je lopta u njegovom posedu, već i kada nije. Veliki je borac na terenu i voli da učestvuje u igri. On bi bio važan za ekipu jer Real trenutno nema nešto kao što je igra u prostor u čemu je on jako dobar“, kaže Antić.

Real se do sada nije pominjao kao ozbiljan kandidat za dovođenje Sančeza. Prvi favorit je Mančester Siti čiji trener Pep Gvardiola je prošlog leta nudio 75.000.000 evra za Aleksisa ali je odbijen. Tada su se pominjali još Bajern i PSŽ, ali su Bavarci odustali zbog visokih finansijskih zahteva Sančeza, dok je PSŽ na kraju doveo Nejmara i Mbapea.

(FOTO: Action images)