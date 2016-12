Radonjić: Da ne bude nedoumica...

Trener Crvene zvezde spušta loptu posle pobede nad moskovskim CSKA

Veličina slova A A A

Euforija je neminovna. Posle pobede kakva je bila ova protiv moskovskog CSKA ona ide kao lavina. I nema sumnje da će se i sada, isprva stidljivo, pa onda sve jače, među navijačima pokrenuti tema... Može li ova Zvezda, mimo svih očekivanja, ipak do tog plej-ofa? A baš ta tema je, prvi je utisak sa konferencije za novinare, poslednje je što želi Dejan Radonjić zbog čega se Zvezdin šef struke upinje da spusti loptu na zemlju.

"Sad eto, posle kraja ovog prvog dela, imamo tu sedmu pobedu. Znam šta to dobro znači ovde, ali ne postoji nikakva transformacija. Cilj je isti, da ne bude nekih nedoumica. Čvrsto stojimo na zemlji", kategorički će Radonjić posle velikog uspeha u 15. kolu Evrolige.

Ali ostaje nekako nedorečen. Kao da se boji reakcije crveno-bele javnosti. Uostalom, preterana očekivanja mogu da budu jednako opasna kao nedostatak podrške.

"Ja ne zaboravljam i dobro se sećam šta je sve bilo. Od prvog dana. Tada sam, posle utakmice sa MZT-om, sigurno bio veći optimista od svih drugih. Ali da sam očekivao da će ovako izgleda? Mislim da znate odgovor... Dosta je lako konstatovati. Ova pobeda... Ovo je nešto što je mimo analiza. Da ne ulazim dublje, nema potrebe za tim. Imamo sutra trening, a drugog je utakmica protiv Zadra. Da li ćemo doći do nekog drugog rezultata? Analiza će da bude tek nekog 15. juna. Ima još šest meseci da se igra. To je živa stvar, videćemo kako će situacija da se menja. Videli ste kako povreda jednog igrača utiče na ekipu", insistira Radonjić na što skromnijem razmišljanju posle ove pobede.

Iako je, priznaje to i sam, ona zaista velika.

"Jako sam zadovoljan. Ne samo zato što smo prvi put savladali CSKA. Ogromno zadovoljstvo osećam zbog načina na koji smo to uradili. Kako smo igrali, kako smo gradili igru, bez obzira na neke probleme, jer ipak je preko puta bio CSKA. Sa mnogo aspekata, ovo je najbolja naša igra ove sezone", ističe Radonjić.

Nije to decidirano rekao, ali kao da mu smeta što se sada potencira da je Crvena zvezda u razmaku od samo dve nedelje uspela da savlada tri poslednja evropska šampiona.

"To niti je filozofija niti način razmišljanja, nije to nukleus onoga čime se bavimo. Potpuno je druga suština ovog što radimo. Jednostavno, izašli smo spremni, igrali odlično svih 40 minuta, verovali u rezultat koji je ogromno, ogromno iznenađenje. Samo rad..."

Rečenicu možda nije završio, ali jasno je šta Radonjić želeo da kaže..

(FOTO: Star Sport)